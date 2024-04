S preverjenim kadrom proti Švici

Selektor Uroš Zorman je določil seznam rokometašev za kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Švici. V ekipi ni večjih sprememb v primerjavi z zadnjimi reprezentančnimi akcijami, Zorman pa računa, da bo reprezentanca proti Švicarjem potrdila vlogo favorita in se uvrstila na SP. Januarski žreb je Sloveniji določil Švico kot tekmico za uvrstitev na naslednje prvenstvo najboljših ekip sveta, ki bo januarja prihodnje leto na Norveškem, Danskem in Hrvaškem. Prva kvalifikacijska tekma bo v Kopru 9. maja, sledi povratna v Winterthurju 12.

»Čaka nas zadnje dejanje pred olimpijskimi igrami. Nadejam se, da bomo te kvalifikacije odpeljali pozitivno in bomo lahko dodali še to kljukico letošnjim uspehom,« je dejal Zorman. Ob tem je potrdil, da Slovenija v dvoboj vstopa kot favorit, a opozoril, da v rokometu ni lahkih nasprotnikov. Zorman je ob razkritju seznama dejal, da na njem ni velikih presenečenj. V primerjavi z zadnjimi reprezentančnimi akcijami bosta manjkala Tilen Kodrin zaradi pričakovanega rojstva otroka in Matej Gaber zaradi poškodbe. Na prvem seznamu pa so tokrat ob standardnih članih še Mitja Janc, Peter Šiško in Tadej Kljun. V reprezentanco se po odsotnosti zaradi poškodbe na olimpijskih kvalifikacijah v Granollersu vrača Gašper Marguč.

Slovenci za Švico Vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen), Urh Kastelic (Lemgo), Urban Lesjak (Eurofarm Pelister); krilni igralci: Blaž Janc (Barcelona), Gašper Marguč (Veszprem), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje), Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško); zunanji igralci: Dean Bombač (Pick Szeged), Mitja Janc (Celje Pivovarna Laško), Borut Mačkovšek (Pick Szeged), Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Peter Šiško (Gorenje), Jure Dolenec (Limoges), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Aleks Vlah (Aalborg), Miha Zarabec (Wisla Plock); krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg Handewitt), Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik (Zagreb) in Jernej Drobež (Gorenje).

Ne razmišlja o poletju

Slovenijo po pričakovanjih selektorja v dvoboju za SP čaka trd nasprotnik. »Švicarji igrajo nemški, trd slog rokometa, zato se bomo morali dobro pripravit na njih. Res je, da se je njihov najboljši igralec zadnjih let Andy Schmid upokojil po evropskem prvenstvu, a bo zdaj v vlogi selektorja,« je ocenil.

Slovenski selektor je ob tem še povedal, da kljub dolgi klubski sezoni in dejstvu, da v nadaljevanju sledi največje letošnje tekmovanje – olimpijske igre – ne pričakuje težav z motivacijo igralcev. Če ne drugega, gre za zadnje dejanje pred olimpijskimi igrami, je opozoril Zorman, ki pa je ob tem zanikal, da bosta tekmi s Švico neke vrste selekcija za olimpijsko reprezentanco. »Trenutno še ne razmišljam o poletju,« je dodal.

Glede na prikazano igro v tem letu slovenski strateg ob precej ustaljeni kadrovski zasedbi ne načrtuje niti bistvenih sprememb v igri. »Mislim, da se bomo teh dveh tekem lotili podobno, kot smo se zadnjih. Morda bomo poskusili malce popraviti določene zadeve, ki so se pokazale na olimpijskih kvalifikacijah v Španiji, a ob pogledu nazaj na to leto, se mi zdi, da smo kar na pravi poti in ni kaj veliko za spreminjati,« je še ocenil.