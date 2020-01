S Švico za čim bolj prijetno selitev v Malmö

Ljubljana

- Na evropskem prvenstvu bodo slovenske rokometaše po dveh zmagah izzvali še Švicarji. Računica je precej enostavna, Slovenci bodo osvojili prvo mesto v skupini F in v glavni del v Malmö prenesli točki s Švedi, če bodo premagali Švicarje ali remizirali. Če bi izgubili za en gol ali največ sedem golov, bi bili drugi v skupini, a bi vseeno vzeli v malho dve točki. V primeru poraza za osem golov ali več bi izpadli.O črnem scenariju v slovenskem taboru ne razmišlja nihče, se pa vsi zavedajo, da Švicarji niso za podcenjevati. »Schmid predstavlja možgane in srce ekipe, logično je, da mu bomo posvetili posebno pozornost. Ali z obrambo 5-1 ali ne, bomo videli. Vsekakor si ne želim, da bi nam zabil 15 golov, kot jih je Poljakom,« je pred tekmo povedal selektor, ki bo poskušal čim bolj spočiti najvidnejše igralce, a hkrati tekmo zapeljati do zmage.Slovenska skupina se bo v Malmöju križala s skupinama D in E. V nasprotju s pričakovanji, so brez napredovanja postali Francozi. Zanesljivi tekmeci bodo Portugalci in Norvežani iz skupine E ter Islandci in Madžari ali Danci. Madžarski za napredovanje zadostuje neodločen razplet z vodilno Islandijo, s čimer bi se poslovila olimpijska prvakinja in svetovna Danska.