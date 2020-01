Samo en klik do pozitive

Smo pozabili, da Slovenija še pred dobrim mesecem ni imela selektorja?

Blaž Blagotinšek se je razvil v enega najbolj prepoznavnih igralcev v Evropi. FOTO: AFP

Crazy Horse Pub v Stockholmu, malce mračen, a domač, bliža se polnoč. Družbo hrvaških in slovenskih kolegov po oddaji zadnjega članka, prispevka, poročila z EP 2020 so prevevali mešani občutki, tako kot rokometaše, o katerih so poročali. Prvi razočarani, ker se je evropsko zlato še enkrat izmuznilo, Drugi, ker so se od& Co. nalezli sle po finalu.Ni veliko manjkalo, pa bi se dobili na zgodovinski zadnji tekmi v Tele2 Areni. Se bo še kdaj ponudila priložnost za kaj takšnega? Zapravljena »šansa« stoletja, zapravljeni zicerji, mentaliteta poražencev ... Bržčas je depresijo podžgala»Kaj se tako držite? Od kod ste? Iz Slovenije? Vsa čast, kakšna ekipa, to je rokomet. Odslej navijam za vas,« je melanholijo razbil že malce okajeni švedski najstnik.Hm, pa res, kaj nam je?! Kliknimo na pozitivo. Zberimo še za zadnjo rundo, 6 evrov za točenega, pa naj bo, saj gremo domov. Naj živi sosedsko prijateljstvo! Oboji imamo navado uspehe svojih športnikov hitro dati v nič. Smo pozabili, da Slovenija še pred dobrim mesecem ni imela selektorja; da se je pred tem mučila z avtsajderji, še Nizozemske in Latvije ni mogla premagati.Nizozemska in Latvija sta bili pri repu 24 reprezentanc, Slovenija četrta. Uresničila je cilj, ohranila olimpijske sanje. Aprila se bo borila za dve vozovnici za Tokio. Če je premagala Švede v Göteborgu, zakaj jih ne bi v Berlinu? Tam naj bi popravni izpit opravila tudi RZS in v O2 Areno pripeljala navijače. To bo veselica!Rezerv je veliko, že spomladi se bo vrnil, tretji steber obrambe obinje najboljše desno krilo v Evropi.se je v vlogi kapetana prerodil in že računa, koliko bo star na OI v Parizu 2024. Pet igralcev je prvič okusilo veliko tekmovanje, vsi so dosegli krstne gole, celo, vratar št 1.Slovenci so na Švedskem dobili selektorja, ki med minutami odmora riše po tabli in ne grozi z umorom, samomorom, mokro vrvjo. Bombač je končno zasijal, zaradi njegovih čarobnih potez je bila Slovenija hit. Ne, Deki, ne rabiš šahovnice, saj znaš tudi teči … Blagi, kradljivec švedskih žog, je dobil samozavest, kljub nečloveškim naporom je zbijal šale in prevzel komando v obrambi; 26 jih šteje, to je povprečna starost reprezentance.pravi, to ni konec, to je začetek.