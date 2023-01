Zorman: Zame so ti fantje najboljši na svetu; sodnika slaba

V nadaljevanju preberite:

Ni se izšlo za četrtfinale v Gdansku in zaključne boje v Stockholmu. Španci so bili premočni za slovenske rokometaše, a zanje 28. svetovno prvenstvo še ni končano. V nedeljo se bodo pomerili s Črno goro. Če bodo Krakov zapustili z zmago, bodo lahko upali na vstopnico za olimpijske kvalifikacije. Dvakratni svetovni prvaki z Iberskega otoka so ta čas še previsoka ovira, a Slovenci so znova potrdili, da so pod Urošem Zormanom dvignili krivuljo navzgor. Kaj so po 26:31 povedali Zorman, Blaž Blagotinšek in Jure Dolenec?