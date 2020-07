FOTO:Sanjski prestop slovenskega bisera

Celje

Štiriletna pogodba

Hvala, Celje!

- Dvajsetletni as Celja Pivovarne Laškobo v prihodnji sezoni igral za slovito Barcelono, devetkratnega evropskega prvaka.V Blaugrani se bo Primorec, ki igra na mestu srednjega zunanjega igralca, pridružil rojakomain. Španski prvaki bodo tekmeci Celjanov v ligi prvakov.Makuc je bil član mladinske reprezentance, ki je predlani v Celju osvojila naslov evropskega prvaka. Je prvi rokometaš, rojen v tem tisočletju, ki je dosegel gol v EHF ligi prvakov. V zadnjih treh sezonah je opozoril nase vso Evropo, vendar so njegov razvoj ves čas zavirale težave s koleni, ki naj bi bile zdaj preteklost.Po uspešnih zdravniških pregledih je sklenil kar štiriletno pogodbo. Celjski klub pa je ob tem sklenil še strateško sodelovanje z Barcelono, kakršnega ima tudi z Veszpremom, Kielcami, Portom in Kielom.Makuc je imel s Celjem pogodbo še za dve sezoni. Višina odškodnine ni znana, je pa gotovo zajetna. Bodo pa Celjani morali poiskati novega organizatorja igre. Zdaj imajo lein vsestranskega kapetanaZa člansko moštvo Celja je Makuc zbral 92 nastopov, se štirikrat veselil naslova državnega prvaka in dvakrat pokalnega zmagovalca.»Najprej bi se želel zahvaliti navijačem, ki so nas ves čas podpirali, žal mi je, ker se od njih ter vseh ostalih nisem mogel posloviti na igrišču. Prepričan sem, da bodo tudi v prihodnje glasno podpirali moje sedaj že bivše soigralce, ki so mi pomagali na moji poti in si to podporo zaslužijo. Prav veselim se, ker bom v letošnji sezoni znova prestopil prag Zlatoroga ter slišal to navijanje in začutil vzdušje. Hvala celjskemu klubu, ki mi je ponudil priložnost in vsa leta izkazoval veliko zaupanje, da sem lahko napredoval in prišel do naslednjega koraka v moji karieri. To so mi omogočili vsi moji trenerji do sedaj, zato gre zahvala tudi njim, z njihovo pomočjo sem napredoval in dali so mi zelo veliko. V Celju sem se odlično počutil, tu je vse kar si mladi rokometaš lahko želi na rokometni poti. Napredoval sem v svoji igri in vedno se bom rad vračal v moje mesto in dvorano Zlatorog. Hvala, Celje!« je povedal Makuc.