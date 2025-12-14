Sanjsko slovo 45-letne Katrine Lunde, Norveška spet na vrhu

Norveška ženska rokometna reprezentanca je osvojila zlato kolajno na svetovnem prvenstvu na Nizozemskem in v Nemčiji, potem ko je na finalni tekmi v Rotterdamu premagala Nemčijo s 23:20 (11:11). To je bilo sanjsko slovo veteranke Katrine Lunde, ki je z zlato kolajno pri 45 letih končala reprezentančno kariero.

Norveška je na letošnjem mundialu osvojila peto odličje najžlahtnejšega leska, pred tem je bila najboljša tudi na Danskem in Norveškem leta 1999, Braziliji 2011, na Danskem 2015 in v Španiji 2021. Za skandinavsko reprezentanco je to skupno 13. kolajna na SP, še petkrat je osvojila odličje srebrnega, trikrat pa bronastega leska.

Nemčija je osvojila svojo prvo srebrno kolajno, v svojih vitrinah ima tudi zlato z zaključnega turnirja na Norveškem 1993 ter tri bronaste kolajne iz Zahodne Nemčije 1965, Nemčije 1997 in Francije 2007. Na tekmi za tretje mesto je Francija po podaljšku premagala Nizozemsko s 33:31 (26:26, 12:11).

Slovenija ni nastopila na letošnjem zaključnem turnirju, v aprilskih kvalifikacijah jo je izločila Srbija. So pa Slovenke na dobri poti k uvrstitvi na EP 2026.