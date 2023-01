Še enkrat bi rad doživel mravljince iz Pariza, še najboljše v – Parizu

V nadaljevanju preberite:

Jure Dolenec je slovenski kapetan, odkar je častno vlogo prevzel od Vida Kavtičnika, zdaj direktorja rokometne reprezentance, ki jo že v četrtek čaka prva tekma na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem. Škofjeločan je s 34 leti najstarejši, s 170 nastopi najbolj izkušen in s 623 goli najbolj učinkovit strelec v ekipi selektorja Uroša Zormana. Uspeh bo v marsičem odvisen od forme in vodstvenih sposobnosti levorokega aduta. Kaj je v intervjuju za Delo povedal 34-letni član Limogesa pred jutrišnjim odhodom v Katovice?