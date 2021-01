Še pico pojemo in gremo domov

V nadaljevanju preberite:



Slovenska rokometna reprezentanca je osvojila deveto mesto na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Usoden je bil neodločen rezultat proti gostiteljem, ki so bili že odpisani, a so jih naši fantje v nekaj črnih minutah zbudili od mrtvih kot mumije v kakšni ceneni grozljivki. Kje tičijo razlogi, da Slovenija ni upravičila slovesa najmočnejše reprezentance doslej. Kakšni izzivi so pred njo v tem letu?