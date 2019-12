FOTO:Selektor bo predstavljen javnosti šele v torek

Ljubljana

Predsedstvo RZS še ni potrdilo novega selektorja.



To naj bi storilo na izredni seji v ponedeljek ali torek.



Slovenski rokomet cenjen v Evropi

​Država vse bolj mačehovska

- Zadnja redna seja predsedstva Rokometne zveze Slovenije v tem letu ni prinesla imenovanja novega selektorja moške reprezentance, ki je tako že 15. dan brez šefa stroke. Kdo bo Slovence januarja vodil na EP in lovil olimpijske kvalifikacije, bo uradno znano v torek ob 11. uri, ko bo sklicana novinarska konferenca, je uvodoma razčistil predsednik RZS. Stolček bo torej nezaseden kar 21 dni.Tresla se je stolpnica, rodila se je miš. Ali pa še to ne. Sejna soba hotela Intercontinental v središču Ljubljane bo novega selektorja »povrgla« čez šest dni. Dan prej ali celo isti dan naj bi zeleno luč prižgali na izredni seji predsedstva RZS. Bobinac je radovedni sedmi sili vendarle navrgel nekaj kosti za glodanje, a mesa na njih ni bilo kaj dosti.»Petnajst dni je minilo, odkar smo se odločili, da gremo naprej z novo energijo. Vmes so potekale in še potekajo mnoge aktivnosti, pogovori in tako naprej. Predsedstvo, vsaj v ožji sestavi, je v to aktivno vpeto, novega selektorja pa bo izglasovalo v polni postavi pred omenjeno novinarsko konferenco. Naše aktivnosti pri iskanju selektorja potekajo dobro, verjamem, da bo dobil soglasno podporo in imel najboljšo popotnico za delo,« je povedal Bobinac in zatrdil, da stroka ni povsem ohromljena.Pomočnik selektorjain reprezentančni direktorsta tako že sestavila seznam 28 kandidatov za euro. »To je bilo potrebno storiti in Zormanu smo zaupali pomembno nalogo. To je bil šele prvi korak. Vesel sem, ker sem v teh dveh tednih spoznal, kako velik ugled ima slovenski rokomet v Evropi. Vsi tisti, s katerimi smo se pogovarjali in se še pogovarjamo, cenijo Slovenijo in so izrazili interes za delo z našimi najboljšimi rokometaši. Obstajajo pa nekatere objektivne omejitve, kot so vpetost trenerjev v klube, ki imajo od njih določena pričakovanja in zahteve.«»Stvari še trajajo in v tem trenutku ne bi bilo pošteno, če bi o imenih obvestili javnost. Pogovori s tujimi trenerji pa v ničemer ne pomenijo podcenjevanja slovenske stroke, kakršna koli bo odločitev, bo dobra. Trdno sem prepričan in stojim za tem, da je bila odločitev za zamenjavo selektorja Veselina Vujovića pravilna. Nikdar ne bomo sicer vedeli, kaj bi Slovenija storila z njim na EP, bo pa rešitev, ki bo sprejeta, boljša, kot če do zamenjave ne bi prišlo. Ustvarili bomo boljšo energijo v reprezentanci in potem posegli po čim višji uvrstitvi,« je še dodal Bobinac.Enajst let že vodi najtrofejnejšo panožno zvezo. Ta razpolaga z 2,4 milijona evrov proračuna. Kot je povedal generalni sekretar, je bilo včasih razmerje med prispevkom države in sponzorjev 70:30, zdaj javno financiranje predstavlja zgolj še 30 odstotkov, sponzorji 60, 10 odstotkov pa zveza pridobi s svojimi aktivnostmi.Člani predsedstva so govorili tudi o svetovnem prvenstvu za ženske, na katerem je reprezentancana koncu zasedla 19. mesto, najslabšega v šestih nastopih. Ampak glavni del 12 ekip in celo četrtfinale nista bila daleč, proti Srbiji sta zmanjkala dva gola. Vrhunec je bila zmaga proti Nizozemski, znova polfinalistki, porazni predstavi proti Angoli in Braziliji.Bregar, ki se je z Japonske vrnil le nekaj ur pred sejo, je pojasnil razloge za nihanja in stanje v ženskem rokometu. Zveza se je zavzela, da si bo prizadevala, da bo imela reprezentanca kar najboljše razmere za delo do vrhunca tega rodu, ki bo leta 2022 na domačem EP. Člani so sicer pohvalili delo Bregarja, ampak aplavza mu niso namenili, ga je pa požel njihov kolega, ki ga je Bobinac imenoval za drugega podpredsednika (ob), zadolženega za delo s sponzorji.