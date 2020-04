Sergej Rutenka: Naš predsednik Aleksandr Lukašenko ni nor  

Minsk - Belorusija ostaja edina evropska država, kjer med pandemijo koronavirusa še naprej igrajo javne tekme v domačih ligaških tekmovanjih. Na nogometnih štadionih in v lednih dvoranah resda v zadnjih tednih ni bilo razprodanih tribun, vseeno pa je navzočnost gledalcev in TV kamer pritegnila pozornost tudi zunaj državnih mejá. Toda ob tem so si v deželi avtoratitvnega predsednika Aleksandra Lukašenka nakopali precej kritik od vsepovsod, a prav omenjeni vladar s svojim zgledom rekreativnega hokeja državljanom ponuja vsaj navidezno spokojnost in tako doma poskuša odganjati preplah.



In o tem je spregovoril tudi najboljši rokometaš te dežele doslej ter eden junakov nepozabnega celjskega pohoda na evropski vrh, pomladi 2004, Sergej Rutenka. "Naš predsednik ni nor," so ga citirali v beloruskem športnem časniku, o tem, da se ne pritožuje nad Lukašenkovo politiko in strategijo vodenja države, pa smo se prepričali tudi sami med lanskim ekskluzivnim pogovorom za Delo v Minsku. "To naše mesto je zdaj zares urejeno, precej je parkov, ponuja nam različne možnosti dela in preživljanja prostega časa. Res sem spoznal lepe kraje Evrope, jasno tudi Slovenijo, kamor se vedno vračam, pa bi si najraje za prihodnost izbral prav Minsk," nam je govoril takrat, zdaj pa v Presbolu obrazložil pogled iz svojega zornega kota: "Naš državni vrh je zaznal povečano število okuženih, toda ne gre za neko vidno množico. Predsednik rad igra hokej, tako tudi poskuša pomiriti rojake. Sicer pa: četudi niso tribune športnih aren povsem polne, je že pomembno to, da lahko uživamo v TV športnih prenosih."



Ob tem je še dodal: "Moja mama dela v zdravstvu, zato sem vseskozi informiran, kako moram ravnati v teh dneh. Sicer pa sem bil 20. februarja v Bergamu, se nato testiral, izvid je bil negativen."