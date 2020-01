Sergej Rutenka: Slovenija je lahko zlata

Z Mačkovškom strel od daleč

REUTERS Sergej Rutenka je igral za Gorenje, Celje Pivovarno Laško, Ciudad Real in Barcelono, med letoma 2004 in 2007 pa je igral tudi za slovensko reprezentanco. FOTO: Reuters



Špancem je treba vsiliti svoj slog

via REUTERS Rutenka ni želel komentirati prihoda Ljubomira Vranješa na slovensko klop tik pred zdajci, zanj šteje le dober ekipni izplen. FOTO: Reuters

Po tekmi s Švedi sem svojim prijateljem v slovenski reprezentanci napisal, da sem ponosen, da sem bil del te reprezentance in slovenskega rokometa.Belorusi smo pesti za Slovenijo doslej stiskali tudi, ker je do zadnje tekme v skupinskem delu za nas obstajala možnost, da bi si priigrali olimpijske kvalifikacije, če bi premagali Avstrijo in bi Slovenija osvojila zlato. Na žalost smo igrali neodločeno in ostali praznih rok, a bom še naprej navijal za Slovenijo, ki jo je lepo gledati na tem prvenstvu, igra dober in sodoben rokomet. Ima pa tudi dovolj kakovostno in usklajeno ekipo, da lahko z nekaj športne sreče osvoji naslov evropskega prvaka.Kaj ima ta Slovenija, kar niso imele ekipe na prejšnjih tekmovanjih? Ta ekipa postopoma raste, vse več igralcev je v najboljših evropskih klubih, s tem se stopnjuje tudi igra reprezentance. Zelo se je doslej izkazal, z njim je Slovenija pridobila strel od daleč.igra izjemno, vendar me ni presenetil, je izjemno kakovosten igralec, pokazal je, kar se od njega pričakuje. Enako velja tudi za druge igralce. Menjave selektorja tik pred prvenstvom pa ne bi komentiral, ker ne poznam dovolj dobro ozadja, lahko rečem le, da je ekipni izplen zelo dober, to pa je zame edino, kar šteje.Mene in še mnogo drugih je presenetil izpad Francozov in Dancev, vendar je današnji rokomet precej bolj enakovreden kot pred deset leti, vse manj tekem in ekip je z drastično razliko v kakovosti. Ni več senzacij, tudi štiri ekipe, ki so ostale v boju za kolajne, so zame enakovredne, veliko bo odvisnega od dnevne forme, ena tekma odloča. Ne bi rekel, da so Norvežani favoriti, vsak lahko premaga vsakogar.Kako se v polfinalu lotiti Špancev? Igrajo zelo pretkano in če tekmeca ujamejo v svoj ritem ter dočakajo svoje trenutke, jih je zelo težko premagati. Belorusija je proti njim odigrala zelo dober prvi polčas, nato pa se ujela v zanko in izgubila za devet golov. Špancem mora Slovenija vsiliti svoj slog igre in lahko zmaga, čeprav so evropski prvaki, pri njih nisem videl nič z drugega planeta. Ta čas ni tako izstopajoče ekipe, kot je bila nekoč Francija. Igral sem v Španiji in Sloveniji, obe sta mi blizu, vendar mi je vseeno bližje Slovenije. Zanjo moram navijati že, ker je na klopi tudi moj prijatelj. Šalo na stran, Slovenija bi morala unovčiti trdo delo v rokometu in si zasluži zmago, možnosti pa so 50:50.