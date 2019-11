Sestanek končan, vsebina stroga tajnost

Ljubljana

Veselin Vujović je znan po sočnih izjavah med minutami odmora. FOTO: SEHA

Selektor naj bi izgubil slačilnico

Selektor Veselin Vujović ima za pomočnika Uroša Zormana, ki ga nekateri vidijo kot možnega njegovega naslednika. FOTO: Igor Zaplatil

- Ali boslovenske rokometaše vodil na bližnjem EP ali ne, še ni znano. Danes dopoldne so se na izredni seji predsedstva RZS o tem pogovarjali, vendar uradnih izjav in zanesljivih informacij še ni.Izredna seja predsedstva Rokometne zveze Slovenije je bila sklicana v strogi tajnosti, zato so bili člani precej presenečeni, ko so po dobri uri sestankovanja ob 11.15 ob izhodu iz Leskoškove 9e ugledali znana novinarska obraza.Nihče, vključno s predsednikom, generalnim sekretarjemin direktorjem moške reprezentance, ni hotel takoj dati nobene konkretne izjave, o čem je bil govor na zaprti seji.Bobinac je zgolj diplomatsko povedal, da so se pogovarjali o stanju v moškem in ženskem rokometu. »Brez komentarja. Če bi bila kakšna odločitev, ki bi terjala takojšen odziv, bi ga dal. O nekaterih stvareh smo se pač morali pogovoriti za zaprtimi vrati,« je je izjavil Bobinac in dodal, da glasovanja ni bilo.V še večji tajnosti je zatem potekal neformalni sestanek ob kavi v lokalu čez cesto, ki se ga je udeležila ožja sestava predsedstva. Ni nam uspelo izvedeti, ali je bila ena od točk seje tudi morebitno glasovanje o nezaupnici selektorju moške reprezentance Vujoviću, so pa o njem in njegovem delu v reprezentanci po naših informacijah zanesljivo razpravljali.Moško reprezentanco konec meseca čakajo zaključne priprave na januarski euro na Švedskem, v zadnjem obdobju pa je vse več govoric o morebitni zamenjavi in iskanju naslednika, morda že za ta euro, saj je nezadovoljstva med igralci v reprezentanci veliko, je poročal Radio Slovenija.Neuradno se je izvedelo tudi, da so bila na seji mnenja o Vujoviću deljena. Črnogorec, ki je Slovenijo leta 2016 popeljal na OI v Riu in leto kasneje osvojil bron na svetovnem prvenstvu v Franciji, je v zadnjem času imel veliko težav z vodenjem reprezentance, ki je izpustila letošnje SP in ni delovala dobro niti v kvalifikacijah za EP, na katero se je sicer uvrstila.Po nekaterih informacijah je Vujović izgubil zaupanje slačilnice, nekaj pomembnih igralcev je celo namignilo, da ne bodo šli na EP, če se ne bo kaj spremenilo, kar bi lahko sprožilo učinek domin. Kot smo se lahko prepričali pri igralcih, ki se sicer ne želijo izpostavljati, bi jih večina obrnila palec navzdol, če bi bila izbira njihova.Zadnji selektorjev izpad na tekmi Zagreba proti Aleksu Vlahu je bil za mnoge kaplja čez rob, zvezdnik, bivša reprezentantain, nekdanji Vujovićev pomočnikter trenerjiin(za EkipoSN) so povedali, da obsojajo verbalni napad.Bobinac pa je v odzivu dejal, da je bila izjava Vujovića med minuto odmora absolutno nesprejemljiva in da ima selektor pri njem visoko dvignjen rumeni karton . Se bo ta spremenil v rdečega ali bo »Vuja«, ki je med navijači še vedno precej priljubljen, dobil še eno priložnost?