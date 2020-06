FOTO:Sin celjske legende novi pivovar

Celje

Veron Načinović je podpisal triletno pogodbo. FOTO: CPL

Veron Načinović je visok kar 203 cm. FOTO: CPL

Direktor kluba Rok Plankelj je navdušen nad novo okrepitvijo. FOTO: CPL

Velik korak v karieri

Alvaro Načinović je šest sezon in pol preživel v Celju. FOTO: Igor Zaplatil

Značaj, kot ga je imel oče

Izvaja tudi sedemmetrovke

Veron Načinović je trenutno še igralec RK Zamet Rijeka, kjer za člansko zasedbo nastopa od sezone 2015/16 dalje. Gre za izjemno talentiranega igralca, člana mladinske reprezentance Hrvaške, ki igra na mestu krožnega igralca, torej enake pozicije, kot jo je pred tem igral že njegov oče, Alvaro, ki je v Celju nastopal med leti 1993 in 1998 ter nato še v drugi polovici sezone 1999/00 in sezoni 2000/01. Veron ima s svojo višino vse možnosti, da ponovi, oziroma preseže uspehe svojega očeta. Za enkrat je na dobri poti, saj je v Zametu in mladih vrstah Hrvaške pustil velik pečat, zato ga strokovnjaki uvrščajo med glavne upe tamkajšnjega rokometa. Kljub svoji višini, je zanimivo, da v trenutnem klubu izvaja tudi strele s sedmih metrov, ali bo to tako tudi v Celju, bomo lahko videli v naslednjih treh sezonah, za kolikor je sklenjena pogodba o sodelovanju, so zapisali v celjskem klubu.

- Zvesti navijači rokometašev Celja Pivovarne Laško nikdar ne bodo pozabili, enega najboljših krožnih napadalcev, ki so kdaj igrali v Sloveniji, zdaj bodo lahko pozdravili njegovega sina, ki je zadnja okrepitev državnih prvakov za novo sezono. Podpisal je triletno pogodbo.Tudi Veron (20 let; 203 cm, 103 kg) je »pivot« in velja za enega od velikih upov hrvaškega rokometa. Rečan bo vsaj na začetku imel na šestmetrski črti status številke 3, saj sta pred njim po stažuinnaj bi se ponovno kot posojeni igralec kalil na posoji v Mariboru.Alvaro Načinović je v Celju igral v letih 1993-1998 ter 1999-2001 ter bil vselej slovenski prvak. S Hrvaško je leta 1996 osvojil olimpijsko zlato v Atlanti. Veljal je za neizprosnega borca in če je tudi Veron iz takšnega testa, se mu obeta lepa kariera.»Zelo vesel sem, da prihajam v Celje. To je korak naprej v moji karieri, zato bi se rad ob enem zahvalil vsem v Zametu in tudi reprezentanci, ki so me do sedaj trenirali in mi pomagali na poti. Prihajam v Celje, seveda pričakujem tu vse najboljše, ne želim pa prehitevati in napovedovati prihodnosti. Potrebno se je dokazovati na igrišču, dati vse od sebe in delovati v dobro ekipe. Vem, da bodo pričakovanja velika, saj je tu igral tudi moj oče, ki je pustil neko sled. Vesel sem, da bom lahko tudi sam tu, vseeno pa ne bi delal preveč primerjav, saj govorimo o povsem različnih časih in obdobjih. Želim narediti odlično klubsko kariero in Celje je vsekakor sredina, kjer lahko dosežem veliko, tu so odlični igralci, trenerji in pogoji, da se lahko dosegajo rezultati v skladu s pričakovanji. Bil sem že tu na tekmah lige prvakov in komaj čakam, da bom lahko dodal svoj del in zaigral skupaj z bodočimi soigralci,« je povedal Veron Načinović.Trenerje dodal: »Iskali smo visokega krožnega igralca, ki je lahko dodana vrednost predvsem v igri v obrambi. Verona smo spremljali že dlje časa, videli, da napreduje v skladu s pričakovanji, zato smo se odločili, da ga povabimo v naše vrste, kar bo koristno za njegov razvoj in seveda našo igro. Verjamemo, da je pravi igralec, iščemo karakterno ustrezne igralce za to sredino in on ima značaj, kot ga je imel njegov oče, s katerim smo večkrat govorili. Verjamem, da bo tudi on takšen borec na igrišču in se bo vklapljal v naš sistem ter bo v prihodnjih sezonah postal pomemben del naše ekipe.«