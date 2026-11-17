Nemško državno tožilstvo je sprožilo preiskavo zoper tri osebe zavoljo suma poskusa izsiljevanja 28-letnega slovenskega rokometaša Gašperja Horvata, ki je član nemškega drugoligaškega moštva Hamm-Westfalen, poroča nemška nacionalna tiskovna agencija DPA.

Preiskava poteka zoper ene odgovorne osebe v omenjenem klubu ter dveh predstavnikov pokroviteljev, je sporočila tiskovna predstavnica državnega tožilstva v Dortmundu Sonja Frodermann. Po njenih besedah je Horvat konec minulega meseca zoper tri osebe vložil kazensko ovadbo.

»Po navedbah Horvata so mu tri osebe iz kluba grozile in ga skušale prisiliti v prekinitev pogodbe,« je v zvezi s tem dejala omenjena Nemka. Državno tožilstvo v Dortmundu je po kazenski ovadbi slovenskega rokometaša ocenilo, da obstaja sum kaznivega dejanja, zato je uvedlo ustrezno preiskavo. Vsem obtoženim osumljencem kaznivega dejanja so že zasegli mobilne telefone.

V drugoligaškem klubu Hamm-Westfalen so se na novinarsko vprašanje odzvali s kratko izjavo. »V tem trenutku celotnega dogodka ne bomo javno komentirali,« so zapisali pri omenjenem klubu in dodali, da so za zastopanje svojih interesov že pooblastili odvetniško pisarno.

Na Ptuju rojeni Horvat se je Hamm-Westfalnu pridružil lani poleti, ekipa iz Porenja pa se je v sezoni 2025/26 vrnila v drugo nemško ligo. V domovini je igral za Jeruzalem Ormož, Riko Ribnico, Trimo Trebnje in Krko, v tujini pa tudi za savdsko Al Hado in slovaški Tatran iz Prešova. Za slovensko reprezentanco je odigral pet tekem in dosegel šest golov.