Skok zaklenil vrata, Gorenje razbilo španske podprvake

Velika in prepričljiva zmaga rokometašev Gorenja. V 3. kolu EHF evropske lige so zacelili rane po dveh domačih razočaranjih in visoko premagali španske podprvake iz Cuence. Bilo je 28:20 (statistika).

Prihodnji teden bodo Velenjčani gostovali v Španiji. Še ena zmaga bi jim na široko odprla vrata četrtfinala drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja. Najbolj učinkovita igralca v moštvu trenerja Zorana Jovičiča sta bila Ibrahim Haseljić s sedmimi in Peter Šiško s štirimi goli. Junak večera pa je bil veteran v vratih in bivši reprezentant Matevž Skok, ki je zbral kar 19 obramb.

Gorenje je po dobrem začetku doživelo manjšo krizo, v pokalu RZS izpadlo proti Trimu, poraz v podaljšku je terjal davek in ose so tudi v zadnjem kolu lige NLB oddale točko v Slovenj Gradcu. Toda šaleški asi so hitro zacelili rane in v lepem navijaškem vzdušju v Rdeči dvorani, kjer bi se lahko zbralo tudi več navijačev, nadigrali španske podprvake, ki ostajajo brez točke v skupini C.