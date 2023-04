Skupaj rastemo in imamo pravico sanjati o Parizu 2024

V nadaljevanju preberite:

V začetku meseca sta minili dve leti, odkar je Dragan Adžić prišel v slovenski rokomet. Sprva kot selektor ženske reprezentance, lani je prevzel tudi naš največji klub Krim Mercator. Ta sezona je bila za 53-letnega Črnogorca najbolj zahtevna po letu 2012, v katerem je s Črno goro osvojil zlato kolajno na EP, srebrno na OI v Londonu ter Budućnost popeljal do naslova v EHF ligi prvakinj. S Slovenkami je novembra lani na domačem euru zasedel osmo mesto, kar je bila ponovitev najboljše uvrstitve na velikih tekmovanjih s SP 2003. Pred kratkim so se dekleta z njim uvrstila tudi na decembrski mundial na Danskem, Švedskem in Norveškem.

Manj uspešen je bil na klopi Krima, s katerim se mu ni uspelo uvrstiti v četrtfinale LP. V Stožicah bo v naslednji sezoni imel še močnejšo ekipo, katere cilj bo F4, s Slovenkami pa sanja o prvem olimpijskem nastopu. Kljub temu, da je reden gost v medijih, pa je malo znanega o njem kot človeku. Kaj je povedal »Adžo« v velikem intervjuju za Delo?