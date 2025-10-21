Slab prvi polčas so drago plačali

Rokometaši LL Grosista SLovana so v 2. kolu skupinskega dela evropske lige v Å​rhusu na Danskem izgubili proti domačemu Skanderborgu s 30:34 (13:21; Rasmusen 8, Hansen 7; Slatinek Jovičič 5, Cokan 5, Ljevar 12, Mlivić, Kljun, Skube, Suholežnik po 2).

Ljubljanska zasedba je v skupinskem delu drugega najmočnejšega klubskega celinskega tekmovanja doživela prvi poraz. Po uvodni zmagi nad romunsko ekipo Baia Mare pred tednom dni v Tivoliju je morala priznati premoč trenutno tretji zasedbi v močnem danskem prvenstvu, ki je vse dvome o zmagi razrešila že v prvi polovici tekme.

Izbranci trenerja Uroša Zormana so slabo odprli obračun v drugem največjem mestu na Danskem. Že po petih minutah so zaostali 0:3, do konca polčasa pa naredili številne osnovnošolske napake v napadu, kar so gostitelji izkoristili in jim v 14. minuti ušli na pet golov (5:10).

Tri minute kasneje so na ljubljanski klopi pri zaostanku 6:12 zahtevali minuto odmora, po njej pa ni bilo premikov na bolje. Skanderborg je bil v vseh elementih igre boljši od slovenskega prvaka, ki je tik pred odhodom na veliki odmor zaostajal za devet golov (11:20 in 12:21).

Ljubljanska ekipa je v drugem polčasu pokazala krepko boljšo predstavo, velikega primanjkljaja v golih pa ni mogla nadoknaditi. V 51. minuti se je približala na vsega tri gole (25:28), v prelomnih trenutkih dvoboja pa kljub trudu in želji ni izpeljala zasuka, Hamletovo deželo je zapustila z -4.

Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 11. novembra, ko se bo doma pomerila s španskim Granollersom.

Na drugi tekmi skupine C sta se Baia Mare in Granollers v Romuniji razšla z neodločenim izidom 24:24 (8:11).