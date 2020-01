Slavljenec Blagi pet let kasneje: razlika je očitna

Malmö

- Ko je Blaž Blagotinšek pred natanko petimi leti na 21. rojstni dan na SP v Katarju z golom debitiral na velikem tekmovanju, ni mogel izustiti kaj več kot: »Vesel sem.« Pet let kasneje je to čisto drugi »Blagi«, samozavesten in zgovoren. Ter predvsem boljši igralec in eden od glavnih adutov slovenske reprezentance.Hvala. Ja, Katar se zdi davna preteklost. V tem času sem napredoval celostno, zrasel v narekovajih. Prelomnica je bila, ko sem šel iz Celja v Veszprem. Tam se dobro razvijam. Po tej poti grem naprej.Spomnim se. Že prej sva sicer sodelovala v kadetski in mladinski reprezentanci, toda takrat je bilo prvič med člani, ko se je poškodoval Matej Gaber. To je bilo v Mariboru, ko sem debitiral za izbrano vrsto. Z Islandijo smo izgubili za gol. Mislim, da sem bil star 19 let, Mačkovšek pa 20.Že v Veszpremu iz tedna v teden dokazujeva visoko raven igre v obrambi na mestih 3 in 4. Treba je samo nadaljevati, kot smo začeli. Dobro se dopolnjujeva, uigrana sva, točno veva, kaj imava pokrito. Nekako se čutiva. Ves čas med seboj komunicirava za dobrobit ekipe.Ta laskavi naziv je bil potrditev, da sem na pravi poti. Ampak nisem zgolj obrambni igralec. Želim igrati tudi v napadu, pri 26 letih lahko še napredujem. Uživam pri doseganju golov.Kaj pa vem, to zna biti dvorezen meč. Ne smemo iti preveč sproščeni v to tekmo. Res pa je, da bi bilo Dansko težje premagati pred 12.000 njenimi navijači. Z njimi smo imeli tudi same slabe izkušnje. Bomo videli, kako se bo razpletlo, spored tekem se mi zdi ugoden. Norvežane imamo šele ob koncu. Upam, da bomo pred tem dobili vse tri tekme. Je pa prezgodaj karkoli napovedovati.Težko rečem, kako jih je to potrlo in koliko moči jim je še ostalo. Vem, da so lahko zelo neugodni, igrajo to globoko obrambo. Toda takšne nam ponavadi ustrezajo. Imamo vrhunske igralce na vseh položajih. Z dobro igro in zmanjšanim številom izgubljenih žog bi jih lahko presenetili.Nerad se postavljam v vlogo favorita. Možnosti so 50:50.Nekaj dobrega smo naredili v Göteborgu, prenesli dve točki, to ni bilo kar tako. S tem nam je zrasla samozavest. Delujemo vsi za enega, eden za vse. Selektor Ljubo nas povezuje, dobro se počutim.Sem. Igral sem pikado in tisti čudni namizni curling. Biljarda pa ne.Recimo, da ja.