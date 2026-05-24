Slovan je dobil tekmeca za prvaka in priložnost za oddolžitev za pokalni poraz

Celjani v dvoboju proti tekmecem iz Slovenj Gradca niso blesteli, kljub toplo-hladni predstavi pa so si na odločilni tretji polfinalni tekmi rokometnega državnega prvenstva izborili nastop v velikem finalu proti branilcem naslova iz Ljubljane. Prva tekma proti LL Grosistu Slovanu bo v dvorani na Kodeljevem na sporedu že v sredo ob 19. uri.

Izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja so prvič na dvoboju nekoliko lažje zadihali v končnici prvega polčasa, ko so si priigrali prednost treh golov (16:13, 17:14, 18:15 in 19:16).

Nato so na veliko sceno stopili srčni rokometaši iz Slovenj Gradca ter si po golih Tjaža Štalekarja in Tomislava Špruka v 45. minuti priigrali dva zadetka prednosti (25:23).

Veteran med celjskimi mladci Uroš Mlakar (v sredini) je postavil piko na i. FOTO: CPL/facebook

V razburljivi končnici se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran. V 59. minuti je bila tekma povsem odprta (35:35), za gostitelje pa sta gola odrešitve dosegla Luka Perić in Žiga Mlakar za končno zmago s 37:35.

Pri gostiteljih sta bila najučinkovitejša Andraž Makuc z devetimi in Perić z osmimi goli, vratar Gal Gaberšek pa je zbral deset obramb.

Špruk je za goste dosegel 12, Veljko Stanojević sedem golov, vratar Aljoša Čudić pa je zaustavil 12 strelov.