    Rokomet

    Slovan nadaljuje tam, kjer je končal

    Državni in pokalni rokometni prvaki s Kodeljevega so zmagovalci slovenskega superpokala. V Črnomlju so premagali novomeško Krko s 36:29 (15:12).
    Rokometaši Slovana so osvojili še tretjo lovoriko v letu 2025. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Rokometaši Slovana so osvojili še tretjo lovoriko v letu 2025. FOTO: Blaž Samec/Delo
    G. N., STA
    30. 8. 2025 | 22:21
    30. 8. 2025 | 22:22
    2:49
    Rokometaši LL Grosist Slovana so letošnji zmagovalci slovenskega superpokala. V minuli sezoni državni in pokalni prvaki iz Ljubljane so v Črnomlju premagali novomeško Krko s 36:29 (15:12).

    Prvo dejanje v rokometni sezoni 2025/26 se je končalo z zmagoslavjem ljubljanskih rokometašev, ki so prvič v zgodovini osvojili superpokal. Za najbolj koristnega igralca (MVP) je bil izbran Jernej Avsec (Krka), najboljši vratar je bil Nebojša Bojić z desetimi obrambami, strelec pa Tim Cokan (oba LL Grosist Slovan) z osmimi goli.

    Od leta 2007 je bilo doslej izpeljanih 15 superpokalnih tekem. Zasedba Celja Pivovarne Laško je bila najboljša osemkrat, štiri naslove je osvojilo Gorenje Velenje, po enkrat pa so zmagali LL Grosist Slovan, Krka in Cimos Koper.

    Izbranci selektorja slovenske moške reprezentance in ljubljanske ekipe Uroša Zormana so le uvodoma zaostajali z 0:1, od tedaj naprej pa so imeli rezultatski nadzor nad tekmeci iz dolenjske prestolnice, v minuli sezoni finaliste zaključnega pokalnega tekmovanja v dvorani na Kodeljevem.

    V peti minuti so povedli s 4:1, prednost treh golov pa z manjšimi nihanji v svoji igri držali vse do odhoda na veliki odmor (15:12). Druga polovica tekme je minila v absolutni prevladi ljubljanskih rokometašev, ki so v vseh elementih igre zasenčili Novomeščane ter zanesljivo in visoko zmagali. Največ so vodili za enajst golov (34:23 in 35:24).

    Pri ljubljanski ekipi je bil na današnji tekmi v Črnomlju najbolj učinkovit Tim Cokan z osmimi goli, medtem ko je Staš Skube dosegel pet zadetkov. Mantas Urvikis je za novomeško dosegel šest, Jernej Avsec in Vojislav Vukić pa po pet golov.

    »Lepo se je vrniti v domovino in takoj osvojiti prvo lovoriko. Prikazali smo dobro predstavo in zasluženo zmagali. Premoremo dobro ekipo, a na vsaki tekmi moramo igrati kolektivno, če želimo dosegati dobre izide,« je po zmagi dejal najboljši strelec tekme Cokan.

    "V prvem polčasu smo dobro izkoriščali naše priložnosti, tudi obramba je bila na visoki ravni in vseskozi agresivna. V drugem polčasu smo zgrešili preveč čistih strelov, kar so Ljubljančani znali izkoristiti," je dodal MVP Avsec.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Rdeča kri s Kodeljevega

    Kaj imajo piranje, metla, nož in zajemalka skupnega z rokometom? Uroša Zormana

    Uroš Zorman se veseli sezone, v kateri bo njegov Slovan branil obe lovoriki. V soboto v Črnomlju za superpokal proti Krki. Evropska liga kot liga prvakov.
    Peter Zalokar 28. 8. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Odmeven prestop

    Domen Makuc gre k zebram: Nov velik korak v karieri

    Odlični slovenski reprezentant Domen Makuc bo v naslednji sezoni član nemškega velikana Kiela. V tej sezoni bo še igral za Barcelono. Veseli se navijačev.
    Peter Zalokar 21. 8. 2025 | 11:40
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Neverjeten dosežek

    Aljuš Anžič, rokometni Lamine Yamal, štel do 23 (VIDEO)

    Biser celjskega rokometa Aljuš Anžič je proti Norveški na SP do 19 let dosegel 23 golov iz 25 strelov. Slovenija po remiju še upa na četrtfinale v Egiptu.
    Peter Zalokar 11. 8. 2025 | 19:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Uvodnik

    Trump obglavil najzvestejše zaveznike, Indija zato išče nove

    Kažejo se obrisi nove podobe sveta. Merska enota za pravilnost tega ostaja Palestina.
    Janez Markeš 29. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Minister za vzgojo in izobraževanje

    Ni vseeno, kaj učitelj ali učiteljica objavi na instagramu

    Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj: Ne morem se strinjati s tistimi, ki pravijo, da je ocen pri posameznem predmetu preveč. Morda jih je premalo.
    Špela Kuralt 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Drugi športi
    V Tivoliju za Aleša Kranjca

    Lep in prijeten dobrodelni dan hokejskih legend

    Bivši in zdajšnji hokejisti Olimpije in Jesenic so s prijateljsko tekmo zbirali sredstva za zdravljenje bolezni nekdanjega reprezentanta Aleša Kranjca.
    30. 8. 2025 | 23:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Odmevi iz Katovic

    Luka Dončić jasno in glasno: Tako moramo igrati

    Najboljši slovenski strelec je po porazu proti Franciji napovedal zmago proti Belgiji, Edo Murič: »Lahko bi se razpletlo drugače«.
    30. 8. 2025 | 20:51
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Belgijec iz zavetrja in s svežino v nogah do druge zmage

    V osmi etapi kolesarske dirke po Španiji je bil najmočnejši Jasper Philipsen, ki je bil najmočnejši že v prvi etapi. Skupno vodstvo je obdržal Torstein Traeen.
    30. 8. 2025 | 20:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Drama na Old Traffordu

    Manchester United do prve zmage v 97. minuti, Benjamin Šeško še brez gola

    V 3. kolu rdeči vragi, za katere je slovenski reprezentant igral od 72. minute, s 3:2 premagali Burnley. Zmagoviti gol je z bele točke dosegel Bruno Fernandes
    30. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
