Slovan nadaljuje tam, kjer je končal

Rokometaši LL Grosist Slovana so letošnji zmagovalci slovenskega superpokala. V minuli sezoni državni in pokalni prvaki iz Ljubljane so v Črnomlju premagali novomeško Krko s 36:29 (15:12).

Prvo dejanje v rokometni sezoni 2025/26 se je končalo z zmagoslavjem ljubljanskih rokometašev, ki so prvič v zgodovini osvojili superpokal. Za najbolj koristnega igralca (MVP) je bil izbran Jernej Avsec (Krka), najboljši vratar je bil Nebojša Bojić z desetimi obrambami, strelec pa Tim Cokan (oba LL Grosist Slovan) z osmimi goli.

Od leta 2007 je bilo doslej izpeljanih 15 superpokalnih tekem. Zasedba Celja Pivovarne Laško je bila najboljša osemkrat, štiri naslove je osvojilo Gorenje Velenje, po enkrat pa so zmagali LL Grosist Slovan, Krka in Cimos Koper.

Izbranci selektorja slovenske moške reprezentance in ljubljanske ekipe Uroša Zormana so le uvodoma zaostajali z 0:1, od tedaj naprej pa so imeli rezultatski nadzor nad tekmeci iz dolenjske prestolnice, v minuli sezoni finaliste zaključnega pokalnega tekmovanja v dvorani na Kodeljevem.

V peti minuti so povedli s 4:1, prednost treh golov pa z manjšimi nihanji v svoji igri držali vse do odhoda na veliki odmor (15:12). Druga polovica tekme je minila v absolutni prevladi ljubljanskih rokometašev, ki so v vseh elementih igre zasenčili Novomeščane ter zanesljivo in visoko zmagali. Največ so vodili za enajst golov (34:23 in 35:24).

Pri ljubljanski ekipi je bil na današnji tekmi v Črnomlju najbolj učinkovit Tim Cokan z osmimi goli, medtem ko je Staš Skube dosegel pet zadetkov. Mantas Urvikis je za novomeško dosegel šest, Jernej Avsec in Vojislav Vukić pa po pet golov.

»Lepo se je vrniti v domovino in takoj osvojiti prvo lovoriko. Prikazali smo dobro predstavo in zasluženo zmagali. Premoremo dobro ekipo, a na vsaki tekmi moramo igrati kolektivno, če želimo dosegati dobre izide,« je po zmagi dejal najboljši strelec tekme Cokan.

"V prvem polčasu smo dobro izkoriščali naše priložnosti, tudi obramba je bila na visoki ravni in vseskozi agresivna. V drugem polčasu smo zgrešili preveč čistih strelov, kar so Ljubljančani znali izkoristiti," je dodal MVP Avsec.