Slovan prepričljiv tudi na Norveškem

Rokometaši Slovana so v 3. kolu skupinskega dela evropske lige v Thistedu premagali danski Mors-Thy s 36:30 (17:14). Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 17. novembra, ko bo v dvorani Tivoli gostila Mors-Thy.

Slovenski podprvaki še naprej kažejo učinkovite predstave v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Po uvodnih zmagah proti madžarski Tatabanyi in islandskem Valurju so dve točki osvojili tudi v Hamletovi deželi. Ljubljanska ekipa je po nepopolnem krogu vodilna v skupini H z maksimalnimi šestimi točkami. Valur (tekma manj) in Mors-Thy jih imata po dve, Tatabanya (tekma manj) pa je brez njih.

Večji del prvega polčasa v Thistedu je minil v povsem enakovredni predstavi. Najprej so bili v vodstvu gostitelji, a največ za dva gola, v zadnjem delu prve polovice tekme pa so se razigrali tudi varovanci trenerja Uroša Zormana. Med 22. in 28. minuto so – po dveh golih Stefana Čavorja ter po enega Roka Trivkovića, Kirila Samoile in Urbana Pippa – naredili delni izid 5:0 in povedli s 16:12, na odmor pa so se odpravili s tremi goli prednosti (17:14).

Ljubljančani so temelje za zmago postavili v začetku drugega polčasa, saj so si že v 33. minuti priigrali šest golov prednosti (20:14). V nadaljevanju niso popustili, gostitelje so vseskozi imeli pod rezultatskim nadzorom in zasluženo dosegli tretjo zmago. Njihova najvišja prednost je znašala sedem golov (25:18, 26:19). V slovenski ekipi je blestel vratar Klemen Ferlin z 19 obrambami, Belorus Samoila in Črnogorec Čavor pa sta dosegla po šest golov.