Rokometaši LL Grosista Slovana so v petem krogu evropske lige pred 787 gledalci v Tivoliju premagali madžarsko Tatabanyo s 30:25 (16:15). Slovenski podprvaki so si napredovanje zagotovili že v prvih štirih krogih, s peto zaporedno zmago pa so potrdili prvo mesto v skupini H.

Ljubljančani so ob polčasu vodili za gol, v 40. minuti pa ostali brez Tima Cokana, ki je zaradi nevarne igre prejel rdeči karton. Odločilno prednost so si priigrali v zadnjih desetih minutah. Domen Tajnik je z dvema zaporednima goloma povišal na 26:23, Kiril Samoila pa je z naslednjima goloma Slovana poskrbel za vodstvo z 28:23.

Tajnik je bil z devetimi goli prvi strelec Slovana, Samoila jih je dodal pet, vratar Klemen Ferlin pa je zaustavil 14 strelov. Ljubljančani bodo skupinski del končali 1. decembra v Reykjaviku proti Valurju.