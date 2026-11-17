Rokometaši LL Grosista Slovana so v 4. krogu skupinskega dela evropske lige v Ljubljani premagali danski Mors-Thy s 37:26 (17:13) in si že zagotovili nastop v drugem delu tega tekmovanja.

Slovenski rokometni podprvaki iz Ljubljane so si po četrti zmagi v nizu že zagotovili evropsko pomlad. V kultni dvorani Tivoli so drugič v tej sezoni premagali tekmece iz Hamletove dežele, z maksimalnim izkupičkom osmih točk pa so na vrhu razpredelnice v skupini H. Islandski Valur je na dosedanjih tekmah zbral štiri, Mors-Thy in Tatabanya pa po dve točki. Na drugi današnji tekmi je Tatabanya premagala Valur z 29:28 (14:12). Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 24. novembra, ko bo gostila Tatabanyo, zadnja tekma v skupinskem delu pa jo čaka 1. decembra v Reykjaviku na Islandiji.

LL Grosist Slovan: Mors Thy 37:26 (17:13) Dvorana Tivoli, sodnika: Ivanović in Kaluđerović (oba Črna gora). LL Grosist Slovan: Bojić, Panjtar, Ferlin, Slatinek Jovičič 6 (1), Latković 4, Trivković 2, Cokan 5 (3), Pipp, Tajnik 1, Mlivić 7, Samoila 4, Knavs 3, Skube 1, Čavor 4, Žabić. Mors-Thy: Henriksen, Pedersen, Lindgren, Lonborg Poulsen 1, Barthold 1, Kvistgaard 8, Fuhlendorff, Brorson Hansen 3, Wosniak 4, Houe, Larsen, Mollerup, Skovhus Jensen 2, Hasselager Didriksen 3, Overby 1, Arason 3 (2).

Izbranci Uroša Zormana so na najboljši možni način odprli tekmo v dvorani pod Rožnikom. V 8. minuti so povedli s 5:1 in goste prisilili v prvo minuto odmora. Danske taktične spremembe niso presenetile Ljubljančanov, še vedno so prevladovali na igrišču in si v 13. minuti priigrali kar sedem golov prednosti (8:1). Prepričljivo vodstvo jih je nato povsem uspavalo, Danci so izkoristili ležerno predstavo domačih rokometašev in jim v 26. minuti povsem zadihali za ovratnik (12:13). Zormanovi varovanci so v končnici prve polovice tekme le strnili svoje vrste ter po dveh golih Tarika Mlivića in enega Uroša Knavsa na polčasu imeli štiri gole prednosti (17:13).

Ljubljančani si v drugem polčasu niso privoščili tako izrazitih nihanj v svoji igri, vseskozi so igrali resno in odgovorno. V 36. minuti so povedli z 20:14, šest minut kasneje pa s 24:17. Do konca dvoboja so imeli Skandinavce pod rezultatskim nadzorom, njihova najvišja prednost na tekmi pa je tik pred zadnjim zvokom sirene znašala 12 golov (37:25). V ljubljanski ekipi je bil najučinkovitejši Mlivić s sedmimi goli. Staš Slatinek Jovičič je za zmago prispeval šest, Tim Cokan pa pet zadetkov. Vratar Nebojša Bojić, ki je branil le v drugem polčasu, je zbral 11 obramb.