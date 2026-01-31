Slovencem se je nasmehnila sreča, Finska ali Črna gora

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, v kvalifikacijah pomerila bodisi s Finsko bodisi Črno goro, je določil današnji žreb v Herningu. Varovanci selektorja Uroša Zormana bodo prvo tekmo kvalifikacij odigrali v gosteh 13. ali 14. maja, povratni dvoboj bo doma tri dni kasneje.

Zorman si je v sredo po koncu slovenskih nastopov na EP, tega je izbrana vrsta končala na osmem mestu, za današnji žreb zaželel predvsem nekaj sreče in povratno tekmo na domačih tleh.

Želja se mu je uresničila, veliko presenečenje pa bi bilo, če se ne bi še enkrat s svojimi varovanci srečal prav s starimi znanci Črnogorci.

»Glede na jakostno lestvico je pričakovati, da bodo zmagovalci tega dvoboja Črnogorci. Je pa res, da sta bili obe reprezentanci v isti kvalifikacijski skupini že za letošnje evropsko prvenstvo, obe tekmi pa sta bili izjemno zanimivi. Kaj več bomo lahko rekli v marcu, ko bo tekmec tudi uradno znan,« je po igri kroglic v Hamletovi deželi dejal Zorman.

Slovenski selektor Uroš Zorman je zadovoljen, povratno kvalifikacijsko tekmo bo Slovenija igrala doma. FOTO: Johan Nilsson/tt AFP

Slovenija je na EP v prvem krogu prvega dela v Oslu z 41:40 premagala Črno goro in takrat skupaj z njo postavila rekord po doseženih golih na tekmi velikih tekmovanj (EP, SP, OI). Kasneje je ta rekord padel na tekmi med Francijo in Portugalsko.

Prva tekma prvega dela kvalifikacij med Finsko in Črno goro bo na sporedu bodisi 18. bodisi 19. marca, povratni dvoboj bo tri dni kasneje.

Slovenska izbrana vrsta bo marca v reprezentančnem oknu skušala izkoristiti čas za uigravanje ekipe. Na EP, ki se bo končalo v nedeljo, je Slovenija zabeležila štiri zmage (Črna gora, Švica, Ferski otoki, Madžarska) in tri poraze (Švedska, Hrvaška, Islandija), kar je zadoščalo za osmo mesto.

V nedeljskem finalu se bosta v danskem Herningu pomerili domača reprezentanca in Nemčija, za tretje mesto pa Islandija in Hrvaška. Peto mesto je zasedla Portugalska po zmagi proti Švedski v petek v Herningu. Pred Slovenijo je končala še Francija.

Pari drugega dela kvalifikacij za SP

Severna Makedonija – Ukrajina/Slovaška

Bosna in Hercegovina/Kosovo – Ferski otoki

Češka – Francija

Švica – Italija

Finska/Črna gora – Slovenija

Srbija/Litva - Madžarska

Španija – Gruzija/Izrael

Grčija/Belgija – Nizozemska

Norveška – Turčija/Romunija

Avstrija – Poljska/Latvija