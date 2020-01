Slovencem se odpira avtocesta za Stockholm

Göteborg

Vrnitev v mračna osemdeseta?

Dinart Didier ni znal zakrpati vrzeli po odhodu veteranov. FOTO: Reuters

Danci v predor?

Nikola Karabatić razočaran zapušča EP. FOTO: kolektiff

- Euro 2020 postaja pokopališče za favorite. Francozi že zlagajo kovčke in se sklonjenih glav vračajo v domovino. Danci visijo in lahko le upajo, da se bodo lahko z ničlo uvrstili v glavni del. Zdi se, da imajo reprezentance, kot je Slovenija, odprto avtocesto za Stockholm, kjer bodo boji za kolajne.Operacija rekonstrukcija, je zapisal L'Equipe, potem ko so Francozi po porazih s Portugalsko in Norveško izgubili možnosti za preboj iz skupine. Prvič se jim je zgodilo, da euro zapuščajo že po prvem delu. Na velikih tekmovanjih so nazadnje v predtekmovanju izpadli na SP 1978!Zdaj je pred njimi ključen popravni izpit, aprila bodo v Bercyju gostili turnir olimpijskih kvalifikacij. Neuvrstitev na OI bi bil hud šok za dvakratne olimpijske, šestkratne svetovne in štirikratne evropske prvake. Vseh 20 odličij so osvojili po letu 1992, pred tem niso bili rokometna velesila in eden najbolj vidnih članov generacije Les Experts,, se boji, da bo Francija padla tja, kjer je bila v 80. letih.»Naša igra nazaduje, po slovesu zlatega rodu je nastala luknja, ki je nismo znali zapolniti,« pravi Fernandez, ki ni pričakoval tako neslavnega konca. »Morda sem imel občutek, da ne bomo osvojili kolajne, da bomo ostali brez možnosti še pred tretjo tekmo v skupini, ne, tega res nisem pričakoval. Ko smo razočarali na EP v Srbiji (11. mesto leta 2012; op. p.), ni bilo šoka, pred tem smo osvojili štiri naslove zapored in v mislih smo imeli samo OI v Londonu, kjer smo bili potem zlati. Več kot 20 let so naši rodovi osvajali kolajne in rokomet naredili za enega najbolj prepoznavnih športov v državi, zdaj imam občutek, da se bomo vrnili v mračno dobo. Boli me srce,« je bil čustven odziv Fernandeza.Od Les Experts so selektorjuostali le še(35),(35) in(37), vsem se izteka peščena ura. Poleg Fernandeza in Dinarta so se v preteklih letih posloviliter brata. Zamenjali so jih mladi zvezdniki, kot soin. V tolažbo jim gre podatek, da Francija nikdar ni bila evropski prvak v letu olimpijskih iger. Morda se bo čez pol leta v Tokiu dvignila iz pepela, a tja se mora najprej uvrstiti.Kaj pa Danska? V Malmö je prišla v želji po združitvi vseh treh šampionskih pasov, potem ko je osvojila OI v Riu in lansko SP doma. Zdajin njegovim grozi izpad v predtekmovanju, v najboljšem primeru bo šla v drugi del brez točk. Ni odvisna od sebe, tudi če premaga Rusijo, se bo ob morebitni zmagi ali remiju Madžarske proti Islandiji z ekspresnim vlakom vrnila skozi predor pod morjem iz Malmöja v København.Težave velikanov, ki ju Slovenija že lep čas ni premagala, so voda na mlin reprezentanci, ki je pričakovala trnovo pot v Malmöju, zdaj se ji celo nasmiha avtocesta do prestolnice. Če bo le nadaljevala v tem slogu.