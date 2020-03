Slovenci bodo za Egipt 2021 morali prizemljiti orle

Dunaj - Žreb v hotelu Hilton na Dunaju, kjer je sedež Evropske rokometne zveze (EHF), je določil, da se bo slovenska moška reprezentanca junija za nastop na svetovnem prvenstvu v Egiptu pomerila s Srbijo.



Zasedba selektorja Ljubomirja Vranješa je bila zavoljo 4. mesta na letošnjem EP v vlogi nosilke. V drugem bobnu so bile Severna Makedonija, Švica, Nizozemska, Črna gora, Ukrajina in Srbija ter zmagovalci prvega kola kvalifikacij (Turčija – Rusija, Romunija – BiH, Poljska – Litva in Izrael – Latvija; tekme bodo sredi aprila).



Neposredno so uvrščene Španija, Hrvaška, Norveška (najboljše tri na euru) in svetovni prvak Danska. Tekme bodo v prvi polovici junija, prva bo v Sloveniji 6. ali 7. junija.



V bobnu 1 so bile poleg Slovenije še Nemčija, Portugalska, Švedska, Avstrija, Madžarska, Belorusija, Islandija, Češka in Francija.



Srbija je imela od osvojitve srebrne kolajne na domačem EP leta 2012 veliko težav, zamenjala je precej selektorjev, veliko najboljših igralcev je zavrnilo povabilo v izbrano vrsto. Reprezentanca je na zadnjem EP osvojila šele 20. mesto in v prvem delu izgubila proti Hrvaški, Belorusiji in Črni gori. Selektor »orlov« Nenad Peruničić je sredi februarja odstopil, njegov naslednik pa še ni znan.

Vranješ že spoznal Srbe

Srbijo je dva meseca vodil Vranješ in jo leta 2014 po zmagi v Rusiji popeljal na EP, vendar mu Flensburg ni dovolil dvojne vloge.



Nazadnje sta se reprezentanci pomerili na prijateljski tekmi oktobra lani, v Mariboru je bilo 30:24 za repreprezentanco bivšega selektorja Veselina Vujovića.



SP v Egiptu bo od 15. januarja do 31. januarja 2021, prvič bo sodelovalo 32 reprezentanc. Lani Slovenije ni bilo na Danskem in v Nemčiji, ker je izpadla proti Madžarski, leta 2017 je kot prva in doslej edina slovenska reprezentanca v Franciji osvojila kolajno na svetovnih prvenstvih.



Na Dunaju sta RZS zastopala generalni sekretar Goran Cvijič in direktor reprezentanc Uroš Mohorič.



Še pred junijskimi kvalifikacijami za SP bo Slovenija nastopila na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Med 17. in 19. aprilom bodo v Berlinu (dvorana Max-Schmeling) tekmeci Alžirija, Nemčija in Švedska.



Pari:



Švica – Islandija

Izrael/Latvija – Portugalska

Češka – Črna gora

Švedska – Turčija/Rusija

Slovenija – Srbija

Romunija/BiH – Madžarska

Severna Makedonija – Francija

Ukrajina – Nemčija

Poljska/Litva – Belorusija

Avstrija – Nizozemska



Slovenija je doslej osemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Najboljša je bila v Franciji 2017, kjer je osvojila tretje mesto. V Španiji 2013 je osvojila četrto, v Katarju 2015 osmo, v Nemčiji 2007 10., na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Franciji 2001 17., na Islandiji 1995 pa 18. mesto.

Bo prazen tudi Zlatorog?

Potem ko so oblasti za javnost zaprle tekme v Kranjski Gori in Planici, je vprašljiva tudi izvedba tekme osmina finala lige prvakov med Celjem Pivovarno Laško in poljskimi Kielcami. Srečanje, ki jo je EHF označil za tekmo tedna (MOTW), je na sporedu v soboto, 21. t. m., ob 19. uri v dvorani Zlatorog, kjer pričakujejo več kot 5000 navijačev.



Iz celjskega kluba so sporočili, da ves čas bdijo nad razmerami v državi in da naj bi bila odločitev v soglasju s pristojnimi službami znana v dnevu ali dveh. Če bodo tribune prazne, bi bil to velik finančni udarec za klub, ki se je prvič po šestih letih uvrstl med 14 najboljših v Evropi.