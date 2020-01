Slovenci danes z Islandijo

Malmö - Se bo nadaljevala zmagovita serija rokometne reprezentance Slovenije na 14. evropskem prvenstvu v rokometu? To bo znano po tekmi z Islandijo, ki se bo v Areni Malmö začela ob 16. uri.



V skupini II bo zatem tekma med Norveško in Madžarsko (18.15) in na koncu med Švedsko in Portugalsko (20.30). Po prvem delu imajo Madžarska, Norveška in Slovenija po 2 točki, Švedska, Portugalska in Islandija pa 0. V polfinale v Stockholmu se bosta uvrstili dve reprezentanci.



Slovenci so v Göteborgu premagali Poljsko, Švedsko in Švico in so neporaženi na EP. Če bi nadaljevali zmagoviti niz, bi bili resno v igri za napredovanje. V nedeljo jih čaka tekma z Mažarsko, v torek s Portugalsko in v sredo z Norveško.



Selektor Ljubomir Vranješ je opravil novo menjavo, namesto poškodovanega Vida Kavtičnika je v ekipo uvrstil Kristjana Horžena, ki še čaka na debi v izbrani vrsti.



Pri Islandcih so glavni aduti Aron Palmarsson (levi zunanji, srednji zunanji) iz Barcelone ter veterani, vratar Björgvin Gustavsson, Alexander Petersson (desni zunanji), Aron Kristjansson (krožni napadalec) in Gudjon Valur Sigurdsson (levo krilo).