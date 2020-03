FOTO:»Kakšna Šmarna gora, Slovenci, ne ponovimo španskih napak!«

Barcelona - Na čisto drugačna vprašanja je odgovarjal Jure Dolenec, ko je 23. februarja s slovito Barcelono gostoval v Celju. Bil je poln optimizma v pričakovanju končnice rokometne sezone, v kateri si je obetal, da bo prvič osvojil ligo prvakov in s Slovenijo drugič nastopil na olimpijskih igrah. Zdaj mu misli zasedajo čisto drugačne teme, zlasti skrb ob za zdaj še neobvladljivem širjenju koronavirusa, ki je ugasnil šport in družabno življenje nasploh.»V takšnih trenutkih spoznamo, da so na svetu pomembnejše stvari kot šport. Ta enostavno ni več v prvem planu, treba je upoštevati navodila, ki nam jih dajejo pametnejši ...