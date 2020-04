Slovenci neposredno na SP, Celje brez osmine finala

Dunaj

Srbije ne bo na mundialu

Tomaž Ocvirk, trener ekipe Celje Pivovarna Laško, še ne bo dočakal nastopa v izločilnih bojih lige prvakov. FOTO: Uroš Hočevar

Žreb za EP 18. junija

Ana Gros bo nastopila na EP, dobro ji kaže tudi za F4 lige prvakinj. FOTO: Jure Eržen

- Slovenska moška rokometna reprezentanca je neposredno uvrščena na svetovno prvenstvo, ki bo januarja v Egiptu, ženska reprezentanca pa na evropsko prvenstvo, ki bo decembra letos na Danskem in Norveškem.Celje Pivovarna Laško pa je na dan, ko praznuje 16. obletnico osvojitve lige prvakov, izvedelo, da v tej sezoni ne bo odigralo osmine finala, v katero se je uvrstila po šestih letih. Tekem s Kielcami tako ne bo. Evropska rokometna zveza (EHF) je odpovedala tudi četrtfinale, tako so se neposredno na sklepni turnir v Kölnu, ki bo 28. in 29. decembra, uvrstili najboljši po rednem delu: Barcelona, Kiel, Veszprem in Paris SG.Zaradi pandemije koronavirusa, ki je ustavila športna tekmovanja, je izvršni odbor EHF na videokonferenci odločil, da kvalifikacij za SP ne bo, tako sta odpadli junijski tekmi Slovenije in Srbije. Ker ima Slovenija, četrta z zadnjega EP, višji rating, bo v Egipt odpotovala reprezentanca selektorjaŽenska liga prvakinj bo imela F4 predvidoma 5. in 6. septembra v Budimpešti. Rezervni datum je oktober. Če ne bo mogoče izvesti tekem četrtfinala, se bodo za lovoriko merili Metz, Esbjerg, Györ in Brest z. Pokal EHF, v katerem je nastopalo Gorenje, je odpovedan.Na moškem SP v Egiptu bodo iz Evrope tako brez kvalifikacij nastopile: Slovenija, Nemčija Portugalska, Švedska, Avstrija, Madžarska, Belorusija, Islandija, Češka in Francija. Španija, Hrvaška in Norveška so si nastop zagotovile na EP. Danska bo branilka naslova.Na ženskem EP bodo nastopile Slovenija, Francija, Rusija, Nizozemska, Romunija, Švedska, Madžarska, Črna gora, Nemčija, Srbija, Španija, Poljska, Češka in Hrvaška. Norveška in Danska sta gostiteljici. Žreb bo 18. junija na Dunaju.Evropsko prvenstvo za rokometaše do 18 let, ki naj bi bilo avgusta v Celju, je pod vprašajem. Morebiten nadomestni datum je januar 2021. O tem naj bi se odločili na junijske srečanju izvršnega odbora EHF.