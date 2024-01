Slovenci novo zmago lovijo proti razigrani Portugalski (15.30)

V taboru Slovenije je bilo po gladkem porazu s Švedsko prisotno razočaranje, po zmagi nad Norveško so varovanci Uroša Zormana verjeli v presenečenje proti evropskim prvakom, a jim je zmanjkalo moči. V en glas zagotavljajo, da je šlo le za slab dan in da bodo že proti Portugalski drugačni.

»Moramo se pobrati in se boriti do konca, to nam je prineslo zmago proti Norveški. Utrujenost ne sme biti izgovor, za vse je enako, tudi Portugalska je odigrala tri težke tekme,« izgovorov ne išče Borut Mačkovšek.

Ob zmagi je še vedno dosegljivo tudi polfinale, a tekma s Portugalsko nikakor ne bo lahka. V zadnjih letih je reprezentanca z Iberskega polotoka zelo napredovala, v drugem delu so presenetili tudi Norveško. Portugalci gojijo hitro igro mož na moža, Slovenci bodo morali biti na preži in preprečiti protinapade, ki so jih drago stali proti Švedski.

Zorman je napovedal nekatere menjave, zaenkrat pa po okrepitvah iz domovine še ne bo posegel.