Slovenci optimistični po žrebu za SP 2021

Ljubljana – Slovenska moška rokometna reprezentanca je na žrebu v Gizi dobila tekmece v skupinskem delu svetovnega prvenstva, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Egiptu. Naša izbrana vrsta bo v prvem delu tekmovanja igrala v skupini H, v kateri so še Belorusija, Južna Koreja in Rusija. Prvič v zgodovini svetovnih prvenstev bo nastopilo 32 reprezentanc, gostili pa ga bodo Kairo, Aleksandrija in Giza.



»Menim, da moramo biti zadovoljni z žrebom, ki nam je namenil tri dobre reprezentance. Rusi in Belorusi gojijo podobno igro, medtem ko Južna Koreja nekoliko drugačno. V Evropi morda takšne nismo najbolj navajeni. Z nestrpnostjo pričakujem naš nastop na svetovnem prvenstvu in verjamem, da ni nič drugače pri igralcih. Imamo velike možnosti, da se prebijemo iz skupine,« je po plesu kroglic ocenil slovenski selektor Ljubomir Vranješ.



»Žreb je zelo zanimiv. Belorusi imajo zelo dobro ekipo. Težko bo prebiti njeno obrambo, a menim, da imamo sami tako kakovostne igralce, da nam ne bi smeli predstavljati prevelikega problema. Južnokorejci imajo zelo atraktivno moštvo, ki je željno dokazovanja. Zagotovo bo proti njim zelo težko igrati, saj nismo navajeni načina igre, ki ga gojijo. Zagotovo bodo trd oreh. Tu je še Rusija, ki si znova želi priti v svetovni rokometni vrh,« je dejal kapetan slovenske reprezentance Vid Kavtičnik.

Dolencu se je uresničila želja

»Pred žrebom nisem imel posebnih pričakovanj. Glede na boben, v katerem smo bili, smo vedeli, da bo žreb precej ugoden. Med potencialnimi tekmeci si iz tretjega bobna nisem želel Francozov, ki bi bili zagotovo najzahtevnejši nasprotniki. Ta želja se mi je uresničila, smo pa zato iz drugega in četrtega bobna dobili najzahtevnejše tekmece,« je dejal Jure Dolenec.



»Zagotovo ne bo lahko, a menim, da smo dovolj dobra in kakovostna reprezentanca, da lahko v skupini H premagamo tako Belorusijo, Južno Korejo in Rusijo. V Egiptu bo najpomembnejše, da bomo dobro štartali v tekmovanje, nadaljnji razplet pa je težko predvideti. Temu smo bili nazadnje priča na januarskem evropskem prvenstvu, na katerem je bilo več presenetljivih izidov. To se lahko hitro pripeti tudi na mundialu, saj so reprezentance čedalje bolj izenačene,« je še dodal slovenski reprezentant v dresu Barcelone.



Slovenija je doslej osemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Največji uspeh je dosegla leta 2017 v Franciji, kjer je osvojila bronasto kolajno. V Španiji 2013 je bila četrta, v Katarju 2015 je zasedla osmo, v Nemčiji 2007 deseto, na Portugalskem 2003 enajsto, v Tuniziji 2005 dvanajsto, v Franciji 2001 sedemnajsto in ob premieri na Islandiji 1995 osemnajsto mesto.