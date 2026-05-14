Slovenci po razburljivi končnici vendarle strli odpor Črnogorcev

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji premagala izbrano vrsto Črne gore. V Podgorici je bila boljša z 29:28 (17:12). Povratni dvoboj se bo v nedeljo v Kopru začel ob 17. uri.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v prvem polčasu povsem zasenčili Črnogorce in si priigrali kar sedem golov naskoka, lepo prednost pa so skorajda zapravili v drugi polovici tekme. V razburljivi končnici so vendarle strli odpor gostiteljev in naredili prvi korak proti svetovnemu prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Kielu, Hannovru, Magdeburgu, Kölnu, Stuttgartu in Münchnu. Nedeljski dvoboj v koprski Bonifiki bodo tako začeli z golom prednosti.

Blaž Janc je k zmagi prispeval šest golov. FOTO: Aljaž Močnik/RZS

V slovenski reprezentanci je bil v dvorani Morača najbolj učinkovit Aleks Vlah s sedmimi goli. Blaž Janc je k zmagi prispeval šest, Domen Novak in Kristjan Horžen pa po pet zadetkov.

Od evropskih reprezentanc so si nastop na svetovnem prvenstvu že zagotovili gostiteljica Nemčija, branilka lovorike Danska ter Hrvaška, Islandija, Portugalska in Švedska, ki so se na letošnjem evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem uvrstile od tretjega do šestega mesta.