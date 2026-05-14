Rokomet

Slovenci po razburljivi končnici vendarle strli odpor Črnogorcev

Naša moška rokometna reprezentanca je v prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2027 tesno zmagala v Podgorici.
Slovenska rokometna reprezentanca se je takole veselila zmage v Podgorici. FOTO: Aljaž Močnik/RZS
M. Š., STA
14. 5. 2026 | 19:54
14. 5. 2026 | 20:13
2:53
A+A-

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji premagala izbrano vrsto Črne gore. V Podgorici je bila boljša z 29:28 (17:12). Povratni dvoboj se bo v nedeljo v Kopru začel ob 17. uri.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v prvem polčasu povsem zasenčili Črnogorce in si priigrali kar sedem golov naskoka, lepo prednost pa so skorajda zapravili v drugi polovici tekme. V razburljivi končnici so vendarle strli odpor gostiteljev in naredili prvi korak proti svetovnemu prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Kielu, Hannovru, Magdeburgu, Kölnu, Stuttgartu in Münchnu. Nedeljski dvoboj v koprski Bonifiki bodo tako začeli z golom prednosti.

Blaž Janc je k zmagi prispeval šest golov. FOTO: Aljaž Močnik/RZS
Blaž Janc je k zmagi prispeval šest golov. FOTO: Aljaž Močnik/RZS

V slovenski reprezentanci je bil v dvorani Morača najbolj učinkovit Aleks Vlah s sedmimi goli. Blaž Janc je k zmagi prispeval šest, Domen Novak in Kristjan Horžen pa po pet zadetkov.

Od evropskih reprezentanc so si nastop na svetovnem prvenstvu že zagotovili gostiteljica Nemčija, branilka lovorike Danska ter Hrvaška, Islandija, Portugalska in Švedska, ki so se na letošnjem evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem uvrstile od tretjega do šestega mesta.

Črna gora – Slovenija 28:29 (12:17)

Dvorana Morača, gledalcev 4500, sodnika: Horvath in Marton (oba Madžarska).
Črna gora: Matović, Simić, F. Vujović, Glendža, A. Bakić, M. Vujović 4 (2), Čavor 5, Čepić 3, Čorsović 7, B. Vujović 6, Vukić, L. Vujović, Vujačić, Pelidija, M. Bakić 1, Radović 2.
Slovenija: Baznik, Ferlin, Blagotinšek 1, B. Janc 6, Tajnik 1, Slatinek Jovičić, Kodrin 2, Zarabec, A. Makuc 1, Horžen 5, Cokan 1, Mlivić, D. Makuc, Mačkovšek, Novak 5 (3), Vlah 7 (3).
Sedemmetrovke: Črna gora 2 (2), Slovenija 8 (6).
Izključitve: Črna gora 6, Slovenija 4 minute.

