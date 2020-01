Slovenci razbili tudi Črno goro

Trbovlje - Slovenski rokometaši se bodo v sredo na evropsko prvenstvo na Švedsko odpravili s popotnico dveh suverenih zmag. Potem ko so v petek v Slovenj Gradcu premagali Severno Makedonijo z 32:28, so bili danes v Trbovljah še bolj prepričljivi proti Črni gori in navijače navdušili z zmago s 37:22.



Hitro so se razblinili dvomi o zmagovalcu druge pripravljalne tekme. Črnogorci, ki bodo EP v treh deželah začeli v avstrijskem Gradcu, niso pokazali prevelike vneme. Čisto drugačen pristop je bil pri Slovencih, ki so se želeli dokazati novemu selektorju Ljubomirju Vranješu.



Ta je na drugi testni tekmi dal prosto Urbanu Lesjaku, Gašperju Marguču, Roku Ovničku in Žigi Mlakarju, prvič pa v ogenj poslal Klemna Ferlina, Miho Zarabca, Jureta Dolenca in Blaža Janca.



Prav vsi so se izkazali in Šved bo imel težko odločitev, ko bo med 20 kandidati izbral šestnajsterico, ki bo na euru lovila najmanj olimpijske kvalifikacije. Ferlin je pokazal mojstrstvo v vratih, Zarabec, Dolenec in Janc pa v polju in Slovenci so imeli že po 15 minutah vodstvo z 8:3. Ob polčasu je bilo že 17:9 in nabito polna tribuna v dvorani Polaj, nekdaj rokometna utrdba, v kateri že lep čas ni bilo vrhunskega rokometa, je bila navdušena.



V drugem polčasu se je nadaljevala prevlada Slovencev, ki so tekmovali v atraktivnih vložkih, ob tem pa se držali Vranješevih navodil. Navijali so konec tekme pričakali na nogah ob vzklikih Kdor ne skače, ni Sloven'c, V končnici tekme je blestel mladi vratar Urh Kastelic, ki je v drugem polčasu zbral kar deset obramb.



Nocoj po povratku v bazo v Zrečah bo selektor določil, kdo bo Slovenijo zastopal na EP. Prva tekma na Švedskem bo v petek proti Poljski, reprezentanca bo v Göteborg odpotovala v sredo. Tja naj bi šlo kar 18 igralcev.