Slovencem prvi polčas proti Švedom

Göteborg

Potek prvega polčasa



Šoštarič namesto Marguča

- Po uvodni zmagi proti Poljski, ko jim ni bilo treba pokazati sijajne igre, se slovenski rokometaši v razprodani dvorani Scandinavium merijo z gostitelji prvenstva iz Švedske. Prvi polčas se je končal s slovenskim vodstvom z 10:9.Švedi držijo priključek s hitrim izvajanjem sredine, Blaž Janc je zadel za 16:14, vendar je takoj sledil švedski odgovor za 16:15.spet Ferlin, zaustavil je čisti strel Švedov, Bombač pa je zadel za 15:13.Švedi so ob številnih slovenskih napakah izenačili na 12:12, nato pa zapravili dva napada za vodstvo. Jure Dolenec je nato vendarle zadel za 13:12, takoj je sledilo švedsko izenačenje na 13:13. Henigman je po asistenci Dolenca Slovenijo spet popeljal v vodstvo, 14:13.Bombač je končal strelski post, 12:11.Novi obrambi Ferlina, ki pa ju Slovenija zaradi napak v napadu ni unovčila. Švedi so izenačili na 11:11.je še naprej razpoložen, znižal je zaostanek na 11:10.Drugi polčas je z golom za 11:9 odprlŠe ena izgubljena žoga Slovenije (5. v prvem polčasu), Švedi niso zadeli iz devetmetrovke, polčas 10:9 za Slovenijo.Še ena obramba Ferlina, nato pa napačna podaja Bombača, Švedi so se približali na 10:9.je zadel za 10:8.Švedsko drži v igri, dosegel je dva zaporedna gola, vse skupaj pa že štiri, Švedi so se približali na 9:8.minuta odmora na zahtevo slovenskega selektorjaSlovenska obramba je nepopustljiva, še ena obramba Ferlina. Iz sedemmetrovke pa jepovišal na 9:6!je dosegel svoj prvi reprezentančni gol! Zadel je v prazna švedska vrata in zvišal vodstvo na 8:6.je s svojim prvim golom iz protinapada Slovenijo popeljal v vodstvo s 6:5. Po izključitviso Švedi izenačili, Slovenijo pa je ponovno v vodstvo popeljal, ki je pred tem dvakrat storil prestop.je razpoložen v slovenskih vratih, tudi po zaslugi njegovih obramb Slovenija vodi. Švedi so vzeli minto odmora.Obeta se napet dvoboj, Dolenec je pri 5:5 zadel že 4-kratSlovenci so dobro razpoloženi predvsem v napadu, to najbolj velja za, ki je dosegel že tri gole, enega je za izenačen izid 4:4 dodal šeSelektorkot Šved in domačin iz Göteborga dobro pozna švedsko reprezentanco, ki je na prvi tekmi brez težav premagala Švico, slednja pa se je danes na prvi tekmi pomerila s Poljsko.Vranješ je opravil eno menjavo, namestobo igral, za katerega bo to debi na velikem tekmovanju. Poškodbani zelo resna, zato naj bi pomemben igralec na levem krilu nastopil proti najbolj uspešni reprezentanci na dosedanjih 13. evropskih prvenstvih.