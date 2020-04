Slovenci se bodo za olimpijsko vozovnico borili ob koncu prihodnje zime

Ljubljana – Iz Mednarodne rokometne zveze (IHF) so sporočili, da bodo zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedane kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu na sporedu med 12. in 14. marcem 2021 v Berlinu. Slovenska moška reprezentanca bo v nemški metropoli lovila četrti nastop na največji športni prireditvi.



Rokometaši bi se morali prejšnji konec tedna v Berlinu pomeriti z gostitelji, Švedi in Alžirci, vendar so pristojni pri IHF zaradi bolezni covid-19 za nedoločen čas preložili vsa tekmovanja pod svojim okriljem. Zdaj je jasno, da se bodo slovenski rokometaši, ki jih vodi švedski selektor Ljubomir Vranješ, za olimpijsko vozovnico borili ob koncu prihodnje zime.



V Tokio, kjer bodo olimpijske igre na sporedu med 23. julijem in 8. avgustom 2021, se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz vsake od treh skupin. Preostala turnirja bosta v Parizu (Francija, Hrvaška, Tunizija, Portugalska) in Trondheimu (Norveška, Brazilija, Čile, Južna Koreja). Vranješevi izbranci so se v kvalifikacijske boje za nastop na OI uvrstili s četrtim mestom na januarskem evropskem prvenstvu, ki so ga skupaj priredile Avstrija, Norveška in Švedska.