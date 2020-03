Slovenci v pričakovanju žreba

Ljubljana

- V hotelu Hilton na Dunaju, kjer je sedež Evropske rokometne zveze (EHF), bo slovenska moška rokometna reprezentanca nocoj kmalu po 19. uri izvedela, kdo bo njen tekmec v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo januarja prihodnje leto gostil Egipt.Zasedba selektorjaje zavoljo 4. mesta na letošnjem EP v vlogi nosilke. V drugem bobnu bodo Severna Makedonija, Švica, Nizozemska, Črna gora, Ukrajina in Srbija ter zmagovalci prvega kola kvalifikacij (Turčija – Rusija, Romunija – BiH, Poljska – Litva in Izrael – Latvija; tekme bodo sredi aprila). Neposredno so uvrščene Španija, Hrvaška, Norveška (najboljše tri na euru) in svetovni prvak Danska. Tekme bodo v prvi polovici junija.V bobnu 1 bodo poleg Slovenije še Nemčija, Portugalska, Švedska, Avstrija, Madžarska, Belorusija, Islandija, Češka in Francija. Prenos žreba bo mogoče spremljati na naslednji povezavi:SP v Egiptu bo od 15. januarja do 31. januarja 2021, prvič bo sodelovalo 32 reprezentanc. Lani Slovenije ni bilo na Danskem in v Nemčiji, ker je izpadla proti Madžarski, leta 2017 je kot prva in doslej edina slovenska reprezentanca v Franciji osvojila kolajno na svetovnih prvenstvih.Na Dunaju bosta RZS zastopala generalni sekretarin direktor reprezentancŠe pred junijskimi kvalifikacijami za SP bo Slovenija nastopila na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Med 17. in 19. aprilom bodo v Berlinu (dvorana Max-Schmeling) tekmeci Alžirija, Nemčija in Švedska.