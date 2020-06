Slovenci v prvem bobnu

Dunaj

Štirje neposredno

Pred tem Egipt, Berlin, Tokio

- Veliko priznanje za slovenski rokomet. Moška reprezentanca bo v žrebu kvalifikacij za EP 2022 v prvem bobnu, skupaj z Norveško, Švedsko, Dansko, Nemčijo, Francijo, Češko in Islandijo.Euro 2022 bosta januarja leta 2022 gostili Slovaška in Madžarska. Žreb kvalifikacijskih skupin bo 16. junija na Dunaju, EHF pa je Slovence, ki so pod vodstvom selektorjana januarskem EP na Švedskem osvojili četrto mesto, postavila med nosilce Madžarska in Slovaška sta kot gostiteljici uvrščeni neposredno, prav tako zadnja finalista Španija in Hrvaška. Še 20 udeleženk bodo dale kvalifikacije, ki se bodo začele 4. in 5. novembra in končale 2. maja 2021. Dve najboljši reprezentanci iz osmih skupin bodo šle na EP, prav tako še štiri tretjeuvrščene glede na točke, osvojene proti prvemu in drugemu.Zaključni turnir EP bo v Budimpešti. Slovenci bodo nastopili tudi na SP januarja 2021 v Egiptu in marca istega leta v kvalifikacijah za OI v Tokiu. Turnir bo v Berlnu.Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Francija, Slovenija, Češka, Islandija.Avstrija, Belorusija, Portugalska, Makedonija, Srbija, Rusija, Črna gora, Nizozemska.Švica, Litva, Romunija. BiH, Ukrajina, Latvija, Poljska, Belgija.Finska, Italija, Turčija, Izrael, Estonija, Grčija, Kosovo, Ferski otoki.