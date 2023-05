Slovenija čaka žreb v bobnu št. 2

Krovna evropska rokometna zveza (EHF) je določila kakovostne bobne za žreb in nosilce skupin evropskega prvenstva za rokometaše, ki bo januarja 2024 v Nemčiji. Slovenija bo žreb pričakala v drugem kakovostnem bobnu v družbi Nemčije, Nizozemske, Madžarske, Portugalske in Avstrije.

V najmočnejšem bobnu 1 so Švedska, Španija, Danska, Francija, Norveška in Islandija, v bobnu 2 gostiteljica Nemčija, Nizozemska, Slovenija, Madžarska, Portugalska in Avstrija, v bobnu 3 Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Poljska, Češka, Srbija in Severna Makedonija, v bobnu 4 pa Švica, Romunija, Črna gora, Grčija, Gruzija in Ferski otoki.

Na žrebu, ki bo 10. maja v Düsseldorfu, bodo teh 24 ekip razdelili v šest skupin s po štirimi udeleženci. Določeni so že nekateri nosilci in mesta, kjer bodo igrali. Gostiteljica Nemčija bo tako v skupini A v Düsseldorfu in Berlinu, Hrvaška v skupini B v Mannheimu, Islandija v skupini C v Münchnu, Norveška v skupini D v Berlinu, aktualni prvaki Švedi bodo nosilci skupine E v Mannheimu, svetovni prvaki Danci pa skupine F v Münchnu.

Iz vsake skupine bosta v nadaljnje tekmovanje napredovali po dve najboljši ekipi.

EP 2024 bo prvič, odkar na njem sodeluje 24 reprezentanc, samo v eni državi. Kot je sporočila EHF, bo že uvodna tekma prvenstva poskrbela za svetovni rekord po številu gledalcev, saj jo bodo na nogometnem štadionu Fortune Düsseldorf, ki lahko sprejme 50.000 gledalcev. Odločilni del tekmovanja bo v znameniti dvorani Lanxess Arena v Kölnu.