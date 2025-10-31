  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Slovenija na dramatičen način premagala Srbijo

    Slovenska rokometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Loznici po napeti in razburljivi končnici premagala Srbijo.
    Slovenski selektor Uroš Zorman je ob igrišču izgubil kar nekaj živcev. FOTO: RZS
    Slovenski selektor Uroš Zorman je ob igrišču izgubil kar nekaj živcev. FOTO: RZS
    F. T.
    31. 10. 2025 | 19:52
    31. 10. 2025 | 21:08
    4:29
    Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Loznici po napeti in razburljivi končnici premagala Srbijo s 35:34. Selektor Uroš Zorman je v Srbijo odpeljal pomlajeno in okrnjeno zasedbo, v kateri je priložnost namenil tudi nekaterim novincem in igralcem, ki si šele utirajo pot v člansko reprezentanco, je povzela STA.

    Uroš Zorman: Ne vem, če so ravno sladke skrbi, a se ne pritožujem

    Uroš Zorman, selektor slovenske reprezentance: »Spet je bilo nekaj vzponov in padcev. Vmes nismo bili dovolj agresivni, posebej v prvem polčasu, v katerem smo prejeli preveč golov. V drugem je bilo drugače. Nekatere stvari so bile dobre, vidimo pa, na čem moramo delati. Dobili smo nekaj odgovorov za prihodnost. Več ali manj so vsi upravičili vpoklic v reprezentanco, zaradi česar sem vesel, še najbolj pa, da smo ostali živi in zdravi in se zadovoljni vračamo v klube.«

    Realovega asa naučila govoriti špansko v petih mesecih

    Srbska izbrana vrsta, ki jo odslej vodi izkušeni španski strokovnjak Raul Gonzalez, nekdanji trener Paris Saint-Germaina, je bila prav tako uganka. Na domačem parketu so Srbi večji del prvega polčasa držali pobudo, predvsem po zaslugi nekaj tehničnih napak slovenskih rokometašev in večjega števila sedemmetrovk. Ob koncu prvega dela je Nemanja Ilić sicer zapravil sedemmetrovko, a so Srbi vseeno odšli na odmor z vodstvom 18:16.

    Začetek drugega polčasa je pripadel Srbom

    Začetek drugega polčasa je pripadel domačinom, ki so hitro pobegnili na 21:17. Slovenija je stik ohranjala predvsem po zaslugi razpoloženega Uroša Milićevića, ki je v kratkem času dosegel tri zadetke, in obramb Miljana Vujovića, ki je v drugem delu zamenjal Jožeta Baznika.

    Blaž Janc, kapetan Slovenije: »Ni lepšega kot celoten teden dobrih treningov nadgraditi z zmago. Na koncu je ta še lepša z golom v zadnji sekundi. Pokazali smo dobro predstavo, zato sem kot kapetan vesel in ponosen na fante, ki so prvič igrali za reprezentanco. Pokazali smo karakter in da za nas ne obstaja prijateljska tekma. Veselimo se januarske akcije.«

    Slovenci so nasuli Srbom 35 golov. FOTO: RZS
    Slovenci so nasuli Srbom 35 golov. FOTO: RZS

    Vujović je s serijo obramb (devet v drugem polčasu) zadrževal Slovence v igri, ki so se v 48. minuti po zadetku Domna Tajnika prvič izenačili. Prav Tajnik je s svojim šestim golom nekaj minut pozneje Slovenijo popeljal celo v vodstvo z 28:27, ko je Zorman na parket vrnil nekaj izkušenejših igralcev.

    Koristna preizkušnja v pripravah na euro

    V napeti končnici so Slovenci ohranili mirne živce. Po minuti odmora je s krila zadel Tim Cokan, nato pa je Vujović z novo obrambo prisilil srbskega igralca v prekršek za izključitev. V naslednjem napadu je sicer Blaž Janc zapravil žogo, Srbi pa so po zadetku Uroša Mitrovića še izenačili. Toda kapetan Janc je takoj po hitrem centru zadel v prazno mrežo in poskrbel za zmago Slovenije s 35:34.

    Blaž Janc med eno od akcij. FOTO: RZS
    Blaž Janc med eno od akcij. FOTO: RZS

    Pri domačih je bil najučinkovitejši Uroš Mitrović s šestimi goli, pri Sloveniji pa Domen Tajnik prav tako s šestimi. Milićević, Janc in Tarik Mlivić so dodali po pet golov.

    Domen Tajnik, reprezentant Slovenije: »Ni pomembno, v kakšnem stanju je reprezentanca. Ko enkrat stopimo na igrišče, vemo, da moramo vsi, ki smo tukaj, dati maksimum pri zastopanju svojega grba in države. Mislim, da nam je to na koncu dobro uspelo. V obrambi smo tekmo odprli bolj mehko, prejeli veliko golov, v drugem  smo to popravili in zasluženo zmagali.«

    Za Slovence je bila tekma v Loznici predvsem koristna preizkušnja pred nadaljevanjem priprav na evropsko prvenstvo, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto. Po krajšem reprezentančnem terminu se bodo igralci vrnili v svoje klube, glavni del priprav pa jih čaka po novem letu.

    Uroš Zorman, slovenska rokometna reprezentanca, Blaž Janc, Srbija Slovenija

