Slovenija odprla turnir z zmago nad Poljsko

Evropsko prvenstvo bo trajalo do 26. januarja. FOTO: Delo

Skupina F, danes

Slovenska rokometna reprezentanca je uspešno začela prvo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu nainter v. V dvorani Scandinavium v Göteborgu je premagalas 26:23 (13:11). Ob 20.30 bo na sporedu še druga tekma skupine F med Švedsko in Švico.V slovenskem taboru so naredili odločen korak proti drugemu delu zaključnega turnirja in pridobili na samozavesti pred naslednjima tekmama sin. Izbranci slovenskega selektorjase bodo z enimi od treh gostiteljev evropskega prvenstva pomerili v nedeljo, 12. januarja, s Švicarji pa dva dni kasneje. V drugi del bosta napredovali dve najboljši izbrani vrsti iz skupine F. V Malmöju se bosta nato pomerili z najboljšima reprezentancama iz skupine D ter E. V skupini D v norveškem Trondheimu nastopajo Francija, Norveška, Portugalska in BiH, v skupini E v Malmöju pa Danska, Madžarska, Islandija in Rusija.Slovenija : Poljska 26:23 (13:11; Mačkovšek in Blagotinšek po 5, Janc 4, Dolenec 3, Cingesar, Kodrin, Zarabec in Žabič po 2, Bombač 1);Švedska - Švica.