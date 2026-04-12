Slovenija prepričljiva tudi za konec

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na zadnji kvalifikacijski tekmi za letošnje evropsko prvenstvo na Poljskem, Češkem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji danes v Velenju premagala Severno Makedonijo, sicer pa so izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića vse dvome o napredovanju na letošnje celinsko tekmovanje, ki bo med 3. in 20. decembrom, odpravile sredi tedna v Hasseltu, kjer so zanesljivo premagale domačo belgijsko vrsto s 36:14.

Slovenija je v kvalifikacijski skupini 3 osvojila drugo mesto. Na šestih tekmah je zbrala osem točk, potem ko je dvakrat ugnala Belgijo z 29:22 in 36:14 ter Severno Makedonijo z 28:20 in 27:18, proti Nemčiji pa je izgubila oba dvoboja - na domačih tleh s 23:30, v gosteh pa z 18:33.

Elitna ženska izbrana vrsta bo konec tega leta desetič nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljšo uvrstitev je dosegla pred štirimi leti, ko je v Sloveniji, Črni gori in S. Makedoniji zasedla 8. mesto.

Slovenija: S. Makedonija 27:18 (15:8) Rdeča dvorana, gledalcev 600, sodnici Praštalo in Balvan (obe BiH).

Slovenija: Vojnovič, Đajić, Jurič 1, Novak, E. Abina 2, Stanko 5 (1), Hrvatin 2, Fegic 1, Ljepoja 2, Bajc 3, A. Zulić, Kogovšek 3, Barukčić 1, Čopi 2, Puncer 2, Marković 3.

S. Makedonija: Petkovska, Ilikj, Gakidova 3 (2), Kolarovska 1, Guguljanova, Djatevska 1, M. Jankulovska 3, Mladenovska 2, A. Jankulovska 4, Kiprijanovska 2 (1), Sedloska, Milenkoska 1, Rizoska 1 (1), Stefanoska, Koceva, Damjanoska.

Slovenske rokometašice na svoji zadnji kvalifikacijski tekmi niso imele nobenih težav z Makedonkami. Njihova premoč na današnji tekmi v Rdeči dvorani ni bila tako izrazita kot pred dnevi v Belgiji, od prve do zadnje minute pa so imele vse zadeve pod nadzorom.

V prvi polovici tekme je njihova prednost stalno naraščala, najvišja pa je bila tik pred odhodom na odmor, ko so dvakrat povedle za osem golov (14:6 in 15:7).

Adžić je v drugem polčasu priložnost za dokazovanje ponudil tudi svojim manj izkušenim in obremenjenim varovankam, ki so bile prav tako za razred ali dva boljše od tekmic. Najvišja slovenska prednost na tekmi je znašala 11 golov (20:9, 24:13, 25:14, 26:15 in 27:16).

V slovenski reprezentanci je bila v Šaleški dolini najučinkovitejša Tjaša Stanko s petimi goli. Špela Bajc, Tinkara Kogovšek in Ema Markovič so za zmago prispevale po tri zadetke.