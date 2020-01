FOTO:Slovenija proti vikingom za bron tudi z Dolencem

Stockholm

Blaž Blagotinšek in njegovi soigralci morajo zbrati moči za zadnjo bitko evropskega prvenstva.

Potek prvega polčasa



Po tretjo kolajno

Takole so se Slovenci veselili brona na SP 2017. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Nemci peti, kdo bo prvak?

- Slovenski rokometaši so na 14. evropskem prvenstvu že občutili zadovoljstvo, ko so se prebili v polfinale in si zagotovili nastop na olimpijskih kvalifikacijah, vendar tudi razočaranje, ko so včeraj z 32:34 klonili pred Španijo in izpadli iz igre za naslov evropskih prvakov. O tem, kako razpoloženi bodoin druščina zapustili Stockholm, pa bo odločitev padla danes. Ob 18.30 se je začela tekma z Norveško za bronasto kolajno.Če jo bodo osvojili, bo boleč petkov poraz hitro pozabljen, kot tudi bolečine v mišicah, ki se nabirajo že od 10. januarja, ko so Slovenci slavili uvodno zmago nad Poljsko. Današnja je za naše rokometaše že deveta tekma na euru, ki so ga skupaj gostile Švedska, Norveška in Avstrija. Če vložek ne bi bil tako visok, Dolenec bržčas danes ne bi igral. Proti Špancem je prejel močen udarec v koleno in bo na igrišču s pomočjo protibolečinskih tablet.Svežina v nogah, rokah in glavi pa bo danes bržčas odločilna. Scenarij sicer precej spominja na sklepni del svetovnega prvenstva leta 2017 v Franciji, kjer je Slovenija v polfinalu izgubila z gostitelji, nato pa v tekmi za bronasto kolajno z izjemnim preobratom v zadnjih 10 minutah premagala Hrvaško, ki je dan prej šele po podaljških priznala premoč Norvežanom.Zdaj sta ti ekipi zamenjali vlogi, Hrvati so se po dramatičnih 80 minutah čiste igre prebili v finale in bodo jutri proti Španiji lovili svoj prvi naslov evropskih prvakov, izmučene Norvežane pa po porazu v zadnji sekundi čaka dvoboj za tolažilno nagrado.Kdo je bolje prebolel polfinalno razočaranje, pregovorno hladni Skandnavci ali vsaj za odtenek ali dva bolj čustveni Slovenci? Odgovor po kmalu padel v Tele2 Areni.: Norvežani so zadeli s krila, vodijo za dva gola, 5:7.: izključitev Janca.že šesta obramva Ferlina, nato pa slovenski prekršek v napadu.Dolenec je vstopil v igro, strel Bombača, obramba Bergeruda.prekršek Cehteta za izključitev. Sagosen je zgrešil, vendar je žoga še naprej Norveška. Zadel je Joendal, 5:6.v igri je tudi Dean Bombač, asistenca Mačkovšku, 5:5.Reinkund je zadel, Norvežani spet vodijo, 4:5.Mačkovšek in Jancneuspešna v napadu, Norvežani so zadeli za 3:4. Janc je zadel s krila in izenačil, 4:4.Ferlin je izjemno razpoložen, njegova četrta obramba! Strel Cehteta pod prekrškom, izključitev Sagosena.Cehte tokrat uspešno s strelom od daleč, 3:3. Na drug strani izključitev Henigmana.: sedemmetrovka za Norveško, zadel je Sagosen, 2:3.strel Cehteta, obramba Bergeruda.Norvežani zadevajo z levega krila, 2:2.še ena obramba Ferlina in nato še ena izgubljena žoga Slovenije. Norvežani so tudi napačno podali, v naslednjem napadu je bil spet neuspešen Zarabec. Obe ekipi delata napake v napadu, po še ena izgubljena žoga na obeh straneh.še ena obramba Ferlina, nato pa prekršek Blagotinška v napadu.obramba Ferlina, na drugi strani gol Blagotinška, prvo slovensko vodstvo, 2:1.: prijektil Mačkovška z 9 metrov, 1:1.prvi gol za Norveško, Johannessen, 0:1.tekmo je na mestu organizatorja igre začel Miha Zarabec, ki je tudi prvi sprožil, vnedar neuspešno.Slovenski rokometaši se sicer potegujejo za tretjo kolajno na velikih tekmovanjih. Prvo, ki je bila tudi prva slovenska v članski konkurenci v igrah z žogo, so osvojili na domačem evropskem prvenstvu leta 2004, ki so ga končali na 2. mestu za Nemci. na naslednjo kolajno so morali počakati vse do bronastega SP 2017, na katerem so ujeli val izjemnih uspehov slovenskih moštev v zadnjih petih letih.Spomnimo: odbojkarji so leta 2015 in lani postali evropski podprvaki, košarkarji, ki so osvojili doslej edino slovensko zlazo, pa leta 2017 evropski prvaki.Današnji tekmovalni spored je sicer odprla tekma za 5. mesto, v kateri so Nemci z 29:27 premagali Portugalce. Vrhunec prvenstva pa bo jutrišnji veliki finale, ob 16.30 se bodo branilci naslova Španci pomerili s Hrvati. Naši južni sosedi bodo, čeprav bodo igrali v švedski prestolnici, imeli prednost domačega terena, saj je na tribunah pričakovati veliko prevlado hrvaških navijačev.