Miha in Tjaž Štaleker sta dosegla 19 od 33 golov Slovenj Gradca, ki si je z domačo zmago nad Haukarjem zagotovil nastop v osmini finala evropskega pokala. Korošci so na Islandiji izgubili s 27:28, pred polno domačo dvorano pa napredovali s skupnim izidom 60:57.

Haukar je v prvem polčasu večkrat vodil za štiri gole, a so se domači do odmora približali na 15:16. Pobudo so prevzeli v nadaljevanju. Miha Štaleker je v 38. minuti zadel za 19:18, izbranci Zorana Jovičiča pa vodstva do konca niso več izpustili. V zaključku so ušli na 28:24, tik pred koncem pa vodili že za pet golov.

Miha Štaleker je bil z enajstimi goli prvi strelec tekme, Tjaž jih je dodal osem, od tega šest s sedmih metrov.

Trebanjski Trimo je medtem izpadel proti Winterthurju, na povratni tekmi tretjega kroga so proti švicarskemu Winterthurju zapravili prednost s prve tekme in izgubili z 39:35. Velenjčani bodo jutri proti makedonskemu Alkaloidu lovili devet golov zaostanka s prve tekme.