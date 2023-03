Slovenke brez Omoregiejeve in Mavsarjeve proti Italijankam

Pred slovensko žensko rokometno reprezentanco je prva resnejša preizkušnja po lanskem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Med 8. in 12. aprilom jo čakata kvalifikacijski tekmi z Italijo za nastop na svetovnem prvenstvu med 30. novembrom in 17. decembrom na Danskem, Norveškem in Švedskem. Prva tekma bo 8. aprila v Chietiju, povratna pa 12. aprila v ljubljanski dvorani na Kodeljevem.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so v začetku marca odigrale dve pripravljalni tekmi s Slovakinjami. Slovenke so na njej iztržile polovičen izkupiček, na obeh tekmah pa so nastopile v močno zdesetkani zasedbi in brez številnih nosilk igre. Pred bližnjima tekmama z zahodnimi sosedami kadrovska slika spet ni najboljša, v slovenski vrsti bosta zagotovo manjkali Elizabeth Omoregie in Tamara Mavsar, določene zdravstvene težave imata tudi prva zvezdnica Ana Gros in Nina Zulić.

Slovenija bo priprave pričela 3. aprila v Ljubljani, na Apeninski polotok pa se bo odpravila 6. aprila. Po sobotni tekmi in enodnevnem premoru zaradi velikonočnih praznikov se bodo slovenske rokometašice znova zbrale 10. aprila, čez dva dni pa jih v hramu slovenskega rokometa čaka še povratna tekma z Italijankami. Na njej se bo od reprezentance poslovila dolgoletna vratarka Branka Zec.

Itana Grbić nova okrepitev Krima V taboru serijskih slovenskih rokometnih prvakinj se po izpadu iz evropskih tekmovanj že ozirajo proti novi sezoni. Črnogorka Itana Grbić je prvo ime, ki bo okrepilo člansko zasedbo Krima Mercatorja, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Desna zunanja igralka, ki je rokometno pot začela v Budućnosti, je svojo zvestobo ljubljanskemu klubu obljubila do leta 2025. Prve članske izkušnje je črnogorska reprezentantka nabirala z ekipo makedonskega Vardarja, kasneje pa je poleg Budućnosti branila še barve romunske Bukarešte in madžarskega Ferenvcarosa, v Ljubljano pa se bo preselila iz francoskega Bresta. »V čast mi je, da bom v naslednji sezoni del Krimove družine, hkrati pa sem srečna, da bom živela v Ljubljani, saj ima le-ta po evropskem prvenstvu v mojem srcu zelo posebno mesto,« je ob podpisu povedala 26-letna rokometašica, ki je za črnogorsko reprezentanco v karieri odigrala 85 tekem in dosegla 168 golov. Nazadnje je s Črno goro prav v Ljubljani osvojila bronasto kolajno na lanskem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori.

»V tej reprezentančni akciji zagotovo ne bomo mogli računati na Elizabeth Omoregie zavoljo poškodbe hrbta. Zaradi družinskih obveznosti bo manjkala tudi Tamara Mavsar, morda tudi Barbara Lazović. Težave s hrbtom ima Ana Gros, odločitev o njenem nastopu bo padla šele po temeljitem zdravniškem pregledu ob prihodu na priprave, medtem ko se Nina Zulić po rehabilitaciji kolena počasi vrača na igrišča,« je uvodoma dejal 53-letni Adžić.

»Igro italijanske izbrane vrste smo temeljito analizirali. Za to je bila zadolžena moja najtesnejša sodelavka Branka Mijatović, ki je pod drobnogled vzela zadnjih šest tekem Italije. Verjamem v svoje varovanke in prepričan sem, da bomo po tekmah z zahodnimi sosedami nadaljevali našo kontinuiteto nastopov na velikih tekmovanjih in si aprila prihodnje leto priborili nastop na kvalifikacijskem turnirju za poletne olimpijske igre v Parizu, kar je naš cilj,« je še dodal Adžić. Ob tem kaže omeniti, da bo Črnogorec v delo elitne izbrane vrste po prvi tekmi proti Italiji vključil tudi najbolj nadarjene igralke rojene med letoma 2006 in 2009.

Na njegovem seznamu za bližnji tekmi proti Italiji so vratarke Amra Pandžić (Baia Mare), Maja Vojnović (Saint-Armand) in Tajda Tripkovič (Z'dežele), krilne igralke Ema Marija Marković, Maja Svetik, Ema Abina, Alja Varagić (vse Krim Mercator) in Tija Gomilar Zickero (Neckarsulm), zunanje igralke Ana Gros (Györ), Barbara Lazović, Nina Žabjek, Tjaša Stanko (vse Krim Mercator), Nina Zulić (Gloria Bistrita), Ivona Barukčić (Krka), Ana Abina (Mlinotest Ajdovščina), Ema Hrvatin (Zwickau) in Erin Novak (Z'dežele) ter krožne napadalke Nataša Ljepoja, Valentina Klemenčič (obe Krim Mercator) in Urša Zelnik (Mlinotest Ajdovščina). Na čakanju so Blažka Hauptman, Špela Bajc (obe Litija) in Živa Čopi (Mlinotest Ajdovščina).