Slovenke po tesnem porazu brez napredovanja

Kumamoto

Odličen začetek – 5:0

Slovenija : Srbija 27:29 (11:12) Dvorana Aqua Dome, gledalcev 4680, sodnika Makhlouf in Krichen (Tunizija).

Slovenija: Zec (4 obrambe), Pandžić (2), Vojnović; Klemenčič, Gros 8, Žabjek, Stanko 10 (1), Barič 3 (1), Ferfolja, Ljepoja, Zulić 3, Pišek 2, Vučko, Svetik 1, Beganović; Srbija: Risović (0 obramb), Tomašević (10); Radosavljević, Trifunović 1, Stevin 1, Lavko 7, Nikolić 2, Janjušević, Kojić, Pop-Lazić 8, Radojević, Obradović 2, Jovović, Stoiljković 3, Liščević 4, Cvijić 1; sedemmetrovke: Slovenija 3 (2), Srbija -; izključitve: Slovenija 4, Srbija 8.



Drugi tekmi v skupini A – Angola : Kuba (10), Norveška : Nizozemska (12.30).



Norveška 4 4 0 0 141 : 85 8 +56

Nizozemska 4 3 0 1 148 : 106 6 +42

Srbija 5 3 0 2 155 : 143 6 +12

Slovenija 5 2 0 3 142 : 150 4 -8

Angola 4 1 0 3 110 : 121 2 -11

Kuba 4 0 0 4 92 : 183 0 -91

- Deset golovin osem golovje bilo premalo za zmago proti Srbiji na odločilni tekmi 24. svetovnega prvenstva v rokometu za ženske. Slovenke po tretjem porazu (27:29) ne bodo napredovale med najboljših 12 ekip, temveč bodo tekmovanje v Kumamotu nadaljevale v predsedniškem pokalu za mesta od 17 do 24.Reprezentancise je ponujal velik uspeh, z zmago proti Srbiji bi lahko osvojile drugo mesto v skupini A in v glavni del prenesle dve točki zaradi zmage proti Nizozemski, kar bi jim dajalo tudi možnosti za olimpijske kvalifikacije. Tekma je bila borbena in izenačena. Ob vstopu v zadnjo četrtino jim je kazalo zelo dobro, saj so vodile s 23:20, ampak potem so tekmicam dovolile preobrat, kmalu je bilo 25:27 in do konca jim ni uspelo priti do tako želene zmage.Slovenke so tako v rednem delu SP premagale samo Nizozemsko in Kubo in bodo zasedle šele peto mesto v skupini, saj bo Angola gotovo premagala Kubo. Pohvaliti gre Stankovo in Grosovo, vendar sami nista zmogli premagati reprezentance Srbije, ki je imela v končnici tudi razpoloženo vratarko. Pri tekmicah je bila najbolj učinkovita, soigralka Grosove v Brestu, z osmimi goli.Slovenke so sicer odlično začele tekmo, z dvema goloma Stankove in Grosove ter enim Polone Barič so povedle s 5:0. Tekmice, ki pogrešajo poškodovano, so prvič zadele šele v deveti minuti, ko je bila uspešna. A v 20. minuti je bilo že 10:10.V začetku drugega polčasa so Slovenke zaostale za tri gole (12:15). Po Bregarjevi minuti odmora so se v 36. minuti povsem približale tekmicam (14:15), tri minute kasneje pa jih tudi ujele (17:17). Ko je na semaforju v 46. minuti pisalo 23:20 za Slovenijo, se je nasmihala velika zmaga, toda sledil je zasuk (24:25). Zadnje izenačenje je bilo pri 27:27 po golu Stankove prek celega igrišča. Toda drama je pripadla Srbiji, ki se veseli napredovanja, a v glavni del ne bo prenesla niti točke. Zmago ji je prinesla Liščevićeva z zadnjima goloma na tekmi.Mlada Tjaša Stanko (danes strel 10/16) je na petih tekmah zbrala kar 43 golov in je vodilna strelka SP, le malo za njo je Grosova (8/15) z 39 zadetki.