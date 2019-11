Slovenke pokazale zobe in premagale Nizozemke

Slovenija - Nizozemska 32:26 (15:14)

Aqua Dome, gledalcev 2864, sodnika: Krichen in Makhlouf (oba Tunizija).

Slovenija: Zec, Vojnović, Pandžić, Klemenčič, Gros 7 (1), Žabjek 1, Stanko 12, Abina, Barič 5 (3), Ferfolja 1, Ljepoja 1, Zulić 4, Pišek, Vučko, Svetik 1, Beganović.

Nizozemska: Duijndam, Wester, Kramer 2, van der Heijden 1, Bont 2, Abbingh 5 (4), Nüsser 1, Snelder 1, van Wetering 4, Dulfer, Freriks 2, Smeets 1, Malestein 2, Polman 5.

Sedemmetrovke: Slovenija, Nizozemska 4 (4).

Izključitve: Slovenija 8, Nizozemska 6 minut.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so na uvodni tekmi velikega turnirja v deželi vzhajajočega sonca pokazale zobe imenitnim Nizozemkam in jih po srčni predstavi položile na kolena, po izjemnem rokometnem skalpu so naredile tudi velik korak proti drugemu delu tekmovanja. Po dnevu premora se bodo v ponedeljek pomerile z izjemno močnimi Norvežankami, po tem dvoboju pa pa se bodo dan pozneje pomerile z Angolkami, v četrtek s Kubankami, v petek pa še s Srbkinjami.Slovenska reprezentanca je na minulih tekmovanjih vselej na kolena položile eno veliko rokometno ime, tradicijo pa je nadaljevala tudi na Japonskem. Na evropskem prvenstvu na Švedskem 2016 so ukanile gostiteljice, na SP 2017 v Nemčiji so bile boljše od Francozinje, na lanskem EP v Franciji so na kolena položile Rusinje.Nosilke srebrnega odličja s svetovnega prvenstva na Danskem 2015 ter bronastega iz Nemčije 2017, ki so do stopničk prišle tudi na zadnjih dveh evropskih prvenstvih (na Švedskem 2016 so bile druge, v Franciji 2018 pa tretje), so bile večji del dvoboja v podrejenem položaju, Slovenke pa so najbolj zbrano igro prikazale prav v prelomnih trenutkih dvoboja in odvzela skalp velikim tekmicam.Že uvod v tekmo je obetal prelep slovenski dan v Kumamotu. Ana Gros, Tjaša Stanko, Nina Zulić in druge slovenske prvokategornice so tekmo odprle s 3:0, v 10. minuti pa prednost povišale na 7:3. Nizozemska klop je zavoljo blede igre zelo hitro zahtevala minuto odmora, ki pa ni zaustavila naleta Slovenk. Izbranke Uroša Bregarja so še vedno nadzirala slovita rokometna imena na drugi strani igrišča in povedle za štiri zadetke (9:5).V drugi polovici prvega polčasa so slovenske igralke imele tudi nekaj preglavic, Nizozemke so se jim nekajkrat približale na gol zaostanka (9:10, 12:13 in 14:15), ob tem so Slovenke zastreljale kar tri sedemmetrovke, navkljub temu pa so se na veliki odmor odpravile s prednostjo (15:14).Bregarjeve izbranke so si v uvodu v drugo polovico tekme znova priigrale tri gole prednosti (17:14), v 39. minuti pa so jih Nizozemke ujele in prvič na dvoboju izenačile na 18:18. A slovenske rokometašice niso vrgle puške v koruzo, v 45. minute so si po golih Tjaše Stanko, Polone Barič in Maje Svetik znova priigrale tri gole prednosti (23:20).Francoski strokovnjak na nizozemski klopi Emmanuel Mayonnade je zahteval minuto odmora in v zadnjih petnajstih minutah mobiliziral vsa svoja najmočnejša orožja, a Slovenke se niso dale.Vratarka Amra Pandžić je dobesedno zaklenila svoja vrata, v napadu pa so Ana Gros, Tjaša Stanko, Nina Zulić in Polona Barič dosegale gole v pravem trenutku in strle odpor favoriziranih tekmic z Nizozemke.Prva igralka dvoboja je bila Tjaša Stanko z 12 goli, Ana Gros je dosegla sedem zadetkov. Izkazala se je tudi vratarka Amra Pandžić, ki je zbrala 15 obramb.