Slovenke prejele lekcijo na Norveškem

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so v 8. kolu evropske lige prvakinj doživele še sedmi poraz. Na Norveškem jih je Sola premagala s 37:27 (18:16) in jim v osmih dneh še drugič odčitala rokometno lekcijo. Ljubljančanke z dvema točkama ostajajo na zadnjem mestu skupine A, evropsko sezono pa bodo nadaljevale šele 10. januarja, ko bodo gostile Borussio Dortmund.

V dveh minutah prepolovile zaostanek

Izbranke danskega trenerja Rasmusa Poulsena so bile domačinkam enakovredne le v uvodnih štirinajstih minutah. Po izidu 7:7 so Norvežanke prevzele pobudo, z delnim izidom 7:1 ušle na 14:8 in prisilile ljubljanskega stratega k minuti odmora.

Ta je zalegla. Krimovke so v naslednjih dveh minutah prepolovile zaostanek, v 29. minuti pa se po zadetku Philomene Egger približale na 15:17. Na glavni odmor so odšle z dvema goloma zaostanka in še odprtimi možnostmi za ugodnejši razplet.

Nina Zulić je bila med najboljšimi strelkami pri Slovenkah. FOTO: Matej Družnik

Toda v nadaljevanju se je ponovila zgodba s prejšnjih evropskih tekem. Krim je v obrambi še nekaj časa držal stik s tekmicami, v napadu pa je bilo preveč napak in neučinkovitosti. Sola je to izkoristila in v 43. minuti prvič povedla za sedem golov (25:18). Ljubljančanke niso več našle odgovora, v končnici so povsem popustile, njihov najvišji zaostanek pa je znašal enajst golov (26:37).

Prepričana, da lahko na naslednjih tekmah zmagajo

Pri Krimu je bila s šestimi zadetki najučinkovitejša Nina Zulić, po štiri sta prispevali Tinkara Kogovšek in Alberte Kielstrup. Pri gostiteljicah je blestela Camilla Herrem z enajstimi goli, osem jih je dodala Kristina Holta.

Danski trener Rasmus Poulsen FOTO: dokumentacija Dela

Ljubljanska zasedba tako odhaja na skoraj dvomesečni evropski premor z eno samo zmago na osmih tekmah. Na vrhu skupine A je danski Esbjerg s 14 točkami, sledita Ferencvaros z 12 in Brest z desetimi. Sola je s tretjo zmago povečala prednost pred Krimom na štiri točke.

Rasmus Poulsen, trener Krima: »Znova smo se ujeli v podobno past kot na prvi medsebojni tekmi, čeprav je bil tokrat potek nekoliko drugačen. Začeli smo bolje in se v prvem polčasu kljub šestimi golom zaostanka vrnili v igro. V drugem polčasu je Sola strnila obrambne vrste in kaznovala tako rekoč vsako našo napako.«

Nina Zulić, kapetanka Krima: »Žal smo proti Soli izgubile še drugič. Spodbudno je, da smo se v prvem polčasu vrnile v igro, vendar to ni zadostovalo. Tekmice so znova izkoristile naše napake in nas kaznovale s hitrimi nasprotnimi napadi, s katerimi so si priigrale visoko prednost. Zdaj nas čaka premor, po njem pa izjemno pomembni tekmi z Borussio Dortmund in Budućnostjo. Še naprej verjamem v našo ekipo in prepričana sem, da lahko na naslednjih tekmah zmagamo.«

Ligo prvakinj bo do januarja prekinilo evropsko prvenstvo

Ligo prvakinj bo do januarja prekinilo evropsko prvenstvo, ki bo od 3. do 20. decembra potekalo na Češkem, Poljskem, Slovaškem ter v Turčiji in Romuniji. Krimovke bodo imele tako dovolj časa za odpravljanje pomanjkljivosti, ki so jih v prvem delu sezone stale večine evropskih točk.