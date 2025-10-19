Slovenke so si na široko odprle vrata do EP

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je bila uspešna tudi v drugem kolu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2026. V Bitoli je bila z 28:20 (12:11) boljša od Severne Makedonije.

Naše igralke so tako zabeležile še drugo zmago, potem ko so v sredo v prvem dvoboju ugnale Belgijke. Ob odsotnosti kapetanke Tjaše Stanko in Nine Zulić so do odločilne razlike in zanesljive zmage prišle v drugem delu drugega polčasa.

V slovenski izbrani vrsti sta bili na današnji tekmi najučinkovitejši Nuša Fegic s šestimi in Ana Abina s petimi goli, medtem ko je vratarka Maja Vojnovič zbrala 14 obramb. Pri Makedonkah je štiri gole dosegla Ivana Arsenievska.

V skupini 3 igrajo še Nemke, ki so danes v gosteh s 40:21 odpravile Belgijke in vpisale še drugo visoko zmago. Z Nemkami se bodo izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića pomerile dvakrat v marčevskem kvalifikacijskem ciklusu. Povratni tekmi z Belgijkami in Makedonkami pa bosta aprila prihodnje leto.

Na zaključni turnir neposredno vodita prvi mesti, dodatno pa bodo napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.