Slovenke so si na široko odprle vrata do EP

Neomejen dostop | že od 14,99€
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je bila uspešna tudi v drugem kolu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2026. V Bitoli je bila z 28:20 (12:11) boljša od Severne Makedonije.
Naše igralke so tako zabeležile še drugo zmago, potem ko so v sredo v prvem dvoboju ugnale Belgijke. Ob odsotnosti kapetanke Tjaše Stanko in Nine Zulić so do odločilne razlike in zanesljive zmage prišle v drugem delu drugega polčasa.
V slovenski izbrani vrsti sta bili na današnji tekmi najučinkovitejši Nuša Fegic s šestimi in Ana Abina s petimi goli, medtem ko je vratarka Maja Vojnovič zbrala 14 obramb. Pri Makedonkah je štiri gole dosegla Ivana Arsenievska.
V skupini 3 igrajo še Nemke, ki so danes v gosteh s 40:21 odpravile Belgijke in vpisale še drugo visoko zmago. Z Nemkami se bodo izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića pomerile dvakrat v marčevskem kvalifikacijskem ciklusu. Povratni tekmi z Belgijkami in Makedonkami pa bosta aprila prihodnje leto.
Na zaključni turnir neposredno vodita prvi mesti, dodatno pa bodo napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.
Dvorana Boro Čurlevski - Mladost, gledalcev 2200, sodnici: Vujačić in Kazanegra (obe Črna gora).
Severna Makedonija: Petkovska, Ilikj, Gakidova 2, Kolarovska 1, Guguljanova 1, Djatevska 1, M. Jankulovska 2 (1), Mladenovska 1, A. Jankulovska 3, Bor. Koceva, Kiprijanovska 1 (1), Sedloska 1, Arsenievska 4, Rizoska 1, Boj. Koceva, Damjanovska 2.
Slovenija: Vojnovič, Đajić, Novak, E. Abina 3, A. Abina 5, Hrvatin 5 (2), Fegic 6, Ljepoja 3, Bajc 1, Zulić, Barukčić, Bukovec, Jeras, Čopi 2, Rakovec, Markovič 3.
Sedemmetrovke: Severna Makedonija 4 (2); Slovenija 5 (2).
Izključitve: Severna Makedonija 8; Slovenija 6 minut.
Komentarji