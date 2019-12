Slovenke spet padle v črno luknjo, minus 13

Kumamoto

Brazilke premočne v vseh pogledih

Slovenija : Brazilija 19:32 (9:18) Dvorana Prefectural Gymnasium, gledalcev 1100, sodnika: Seok in Bon-Ok (Južna Koreja).

Slovenija: Vojnović (6 obramb), Pandžić (4), Zec (0); Strnad, Gros 5, Žabjek, Stanko 4, Abina 2, Barič 1, Ferfolja, Ljepoja 1, Zulić 3, Pišek 1, Vučko 1, Svetik, Beganović 1; Brazilija: Arenhart (14 obramb), Moreschi; De Paula, Martinez, T. Araujo 6, Rodrigues, Amorim 5, L. Araujo 6, De Castro 3 (1), Vieira 1, Menin, Bitolo 2, Anastacio 1, Matieli 3, Costa 4, Bolzan 1; sedemmetrovke: Slovenija 1 (0), Brazilija 2 (1); izključitve: Slovenija 8, Brazilija 2.

Ana Gros je vseh pet golov dosegla v drugem polčasu FOTO: IHF

Srbije še niso prebolele

42

-odstoten izkoristek strelov so imele Slovenke (19/45; Zulić 3/11, Gros 5/13). Brazilke so bile pri 63 % (32/51).

- Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na 24. svetovnem prvenstvu na Japonskem nihala od odličnih do obupnih predstav. Zadnja proti Braziliji je sodila med slednje. Po porazu za 13 golov se bodo igralke selektorjaželele od dežele vzhajajočega sonca posloviti z zmago proti Kongu (jutri ob 7. uri), kar bi jim prineslo končno 19. mesto, to pa je manj, kot so si obetale.Proti Nizozemski in v prvem polčasu proti Norveški ter tudi v dobršnem delu tekme s Srbijo so bile Slovenke kos izzivu in kazale lep in učinkovit rokomet. V črno luknjo pa so padle v drugem polčasu proti Norveški, na tekmi proti Angoli in tudi proti Braziliji, ki so jo v pripravah na SP v Tokiu celo premagale.Tokrat so bile neprepoznavne in nemočne. Svetovne prvakinje iz Srbije 2013 so jih zasenčile v vseh pogledih. Od prve do zadnje minute so bile za korak pred Slovenkami, predvsem sijajno so igrale v prvem polčasu, ko so zaustavileOstrostrelka francoskega Bresta je vseh svojih pet golov dosegla v drugem polčasu., s 45 goli najboljša strelka v skupinskem delu, je bila ena redkih svetlih točk v slovenski ekipi, v prvem polčasu je Mariborčanka dosegla štiri od skupno devetih slovenskih golov.Bregarjeve izbranke so že na polčasu zaostajale za devet golov, do konca se je razlika še povečala. »Prvi polčas je bil porazen. Potrebno bo najti razloge, zakaj smo v prvih petih napadih šestkrat skušali najti krožno napadalko. Dogovorjeni smo bili za drugačen sistem, da bomo skušali iskati rešitve preko druge in tretje obrambne igralke Brazilije, kot smo to počeli na pripravljalni tekmi. Tekmice so na sredini postavile zelo visoko obrambo, kar nam ne odgovarja. Razlika je vseskozi naraščala. Prvih 15 minut drugega polčasa smo odigrali na primerni ravni, na koncu pa je Brazilija zmagala z visoko razliko. Sedaj se je potrebno umiriti, se pripraviti na zadnjo tekmo in pokazati, kako se bori za Slovenijo ter zmagati,« razočaranja ni skrival Bregar, čigar reprezentanca je pred dvema letoma v Nemčiji zasedla 14. mesto.je priznala, da Slovenke še niso prebolele poraza s Srbijo, ki ji preprečil napredovanje. V primeru zmage bi namreč resno kandidirale za četrtfinale, vendar jim je zmanjkalo nekaj znanja in športne sreče. »Po porazu s Srbijo se je bilo zelo težko pobrati. Pred tekmo smo s soigralkami stopile skupaj in si rekle, da moramo tekmo odigrati tako, kot je treba. Žal znova obračuna nismo začele dobro. Tekmice so povedle in zlahka prihajale do zaključnih strelov. V napadu smo izgubile preveč žog in delale tudi ostale napake. Razlika je le naraščala,« je povedala Baričeva, ki se je enkrat vpisala med strelke.Slovenke bodo proti Kongu končale svoje šesto SP. Tudi na četrtem zaporednem velikem tekmovanju so vzele en velik skalp, po EP 2016 (Švedska), SP 2017 (Francija) in EP 2018 (Rusija) so padle Nizozemke in po uvodni zmagi se je zdelo, da bi lahko posegle precej višje. Naslednja priložnost bo euro 2020, ko bosta Grosova in Stankova potrebovali več pomoči soigralk.