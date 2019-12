Slovenke sprva blestele, nato dobile poučno zaušnico

Kumamoto

Slovenke so vodile z 11:9, na koncu pa izgubile z 20:36.



Norvežanke so kar 13 golov dosegle iz protinapadov.



Ana Gros je v prvem polčasu zabila 8 od 9 golov.



Jutri ob 10. uri bo pomembna tekma z Angolo.

Slovenija : Norveška 20:36 (12:13) Dvorana Aqua Dome, gledalcev 1680, sodnici C. in J. Bonaventura (Francija).

Slovenija: Zec (3 obrambe), Pandžić (3), Vojnović (1); Klemenčič, Gros 9 (2), Žabjek, Stanko 3, Abina 1, Barič 1, Ferfolja, Ljepoja, Zulić 3 (1), Pišek, Vučko, Svetik 3, Beganović; Norveška: Si. Solberg (12 obramb), Pedersen (1); Arntzen 2 (1), Løke 4, Skogrand, Waade 2, Oftedal 3, Aune 1, Brattset 1, Fauske, Högdahl 1, Jacobsen 8, Bakkerud 6, Herrem 6, Sa. Solberg 1, Tomac 1; sedemmetrovke: Slovenija 3 (3), Norveška 1 (1); izključitve: Slovenija 6, Norveška 6.



Drugi tekmi v skupini A – Kuba : Srbija 27:46 (11:25; Rizo 6; Pop-Lazić, Kojić in Radosavljević po 6), Angola : Nizozemska 28:35 (12:17; Carlos 9; Abbingh 11).



Norveška 2 2 0 0 83 : 36 4 +47

Srbija 2 2 0 0 78 : 52 4 +26

Nizozemska 2 1 0 1 61 : 60 2 +1

Slovenija 2 1 0 1 52 : 62 2 -10

Angola 2 0 0 2 53 : 67 0 -14

Kuba 2 0 0 2 43 : 93 0 -50



Pari 3. kola, jutri: Nizozemska – Kuba (7.00), Slovenija – Angola (10), Norveška – Srbija (12.30).

Bregar: Previsoka razlika

Nina Zulić v drugem polčasu ni mogla preprečiti razpada sistema. FOTO: IHF

Tudi nesojeni krimovki

je v 23. minuti zadela 7. od svojih 9 golov in na semaforju je pisalo presenetljivih 11:9 za Slovenijo. A od novega presenečenja naših rokometašic na 24. SP na Japonskem ni bilo nič.Norvežanke, favoritinje za osvojitev naslova, so v drugem polčasu, ko je slovenski selektorspoznal, da iz te moke ne bo kruha in na igrišče poslal neizkušena dekleta, začele kot za stavo parati mrežo in na koncu zmagale za 16 golov. Slovenkam bo vsak privarčevani atom moči prišel še kako prav na jutrišnjem veliko bolj pomembnem obračunu proti Angoli (10).Gledalcem v dvorani Aqua Dome v Kumamotu sprva ni bilo jasno, katera reprezentanca ima 27 kolajn z velikih tekmovanj, od tega 12 zlatih, in kateri je uspeh že uvrstitev v družbo najboljših. Na četrtini tekme je, junakinja uvodne velike zmage proti Nizozemski, zabila za vodstvo z 8:5. Še bolj je bila razpoložena kapetanka Grosova, ki je z levico serijsko premagovalaA zadnja se je smejala prav sestra dvojčica, na koncu je bila izbrana za igralko tekme, potem ko je ubranila 12 čistih strelov tekmic, ki so dobile v drugem polčasu rokometno lekcijo in kar 13 golov iz nasprotnih napadov.Grosova in Stankova sta izpustili zadnjo tretjino tekme, saj se je Bregar pri zaostanku s 14:20 sprijaznil s porazom in misli že usmeril k tekmi proti Angoli, na kateri je zmaga skoraj nujna za ohranitev možnosti za preboj v glavnih del 12 najboljših reprezentanc.Zanimivo, da se je med rezervistkami, ki so proti razigranim Norvežankam začele nizati napake in delovale povsem nebogljeno, še najboljše znašla mlada krilna igralka Mlinotesta iz Ajdovščine,ki je iz štirih poskusov dosegla tri gole in je že pri štirih na svojem prvem velikem turnirju. Najbolj zmedeno pa je delovala, od katere si Bregar tako v Krimu Mercatorju kot v reprezentanci obeta veliko več.Bregar je priznal, da je nalašč potegnil ročno zavoro in igralke iz drugega plana porinil v vodo, ki je bila zanje pregloboka. »Razlika je bila na koncu previsoka, ampak lahko rečem, da smo po dolgem, dolgem času z Norveško 40 minut igrali enakovredno. Ko sem uvidel, da bomo proti tekmicam težko dosegli kakšno točko, sem se s težavo odločil, da iz polja pokličem vse glavne igralke. Priložnost sem dal mlajših dekletom, ki pa so jo zelo slabo izkoristila. V napadu smo napravili veliko tehničnih napak, po katerih so Norvežanke na lahek način dosegale zadetke iz nasprotnih napadov,« si je od rezervistk vseeno več obetal selektor.Prvi poraz na svetovnem prvenstvu hitro pozabil, če bo Slovenija jutri boljša od Angole. Z njo se je srečala že na prejšnjem mundialu v Nemčjii. Po izenačenem prvem polčasu (15:15) je na koncu zmagala z 32:25. »S to tekmo se za nas prvenstvo pravzaprav šele začenja. Čaka nas zahteven obračun z neugodnimi tekmicami, ki jih dobro poznamo. Če želimo napredovati v drugi krog, si spodrsljaja ne smemo privoščiti,« pravi Bregar.Naša dekleta se bodo potem po prostem dnevu pomerile z nekonkurenčno Kubo, v petek pa bo morda ključni dvoboj s Srbijo. V drugi del vodijo tri mesta. Zanimivo, za Angolo igrata tudiin, ki sta lani Bregarja potegnili za nos, ko sta že podpisali za Krim Mercator, nakar ju v čudnih okoliščinah ni bilo v Ljubljano. Prva je proti Nizozemski dosegla 9 golov in jo bo treba ustaviti.